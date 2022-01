Il servizio civile? Puoi farlo in fattoria

C'è anche la possibilità di svolgere il servizio civile con gli animali della fattoria per attività di pet teraphy e di assistenza a persone con disabilità. La Casa dei Ragazzi Iama onlus si apre così, in modo originale e una volta di più, al territorio della Brianza lecchese. C'è tempo infatti fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio per inoltrare domanda di servizio civile presso la struttura con sede a Olgiate Molgora. Sono 5 i posti a disposizione per altrettanti giovani con età compresa tra i 18 anni e i 28 anni, da impiegare

nelle sue 4 sedi: Rsd (Residenza sanitaria per disabili); Ced (Centro educativo diurno per minori) "La Casa di Sophia"; Cse (Centro socio educativo) e la Fattoria appunto.

"Sarà un’occasione di crescita e un’esperienza formativa importante per i cinque giovani che vorranno coglierla e un’opportunità arricchente per la Casa dei Ragazzi, Ente che ormai da quasi cinquant’anni si occupa di disabilità e di fragilità, tra la Brianza meratese e la città di Milano - commenta la direttrice Donatella Puccia, che si è fatta promotrice dell’iniziativa - Crediamo molto in questo progetto che ci consentirà di offrire ancor più opportunità di integrazione e di socialità alle persone con disabilità di cui ci prendiamo quotidianamente cura e permetterà ai volontari di valorizzare le proprie conoscenze, acquisendo nuove capacità spendibili un domani nel mondo del lavoro".

Le strutture e i servizi

I volontari verranno impiegati in diverse attività, in relazione alla sede per cui faranno domanda: Rsd (via Castello, 2 posti). I volontari o le volontarie affiancheranno prevalentemente gli educatori nelle attività educative, didattiche e laboratoriali proposte quotidianamente agli ospiti, incluse le attività animative e di intrattenimento gestite dagli operatori socio sanitari. Accompagneranno inoltre gli ospiti nelle attività esterne, incluse quelle in BottegHaus, la bottega di Iama onlus nella quale vengono effettuati laboratori artigianali, tra cui quelli di lavorazione del midollino e del legno. E poi ancora il viaggio alla scoperta degli animali della fattoria e dei servizi annessi.

"La Fattoria Casa dei Ragazzi è un servizio della Casa dei Ragazzi Iama Onlus che propone percorsi lavorativi e laboratoriali di autonomia e di integrazione agli utenti della strittura e, su richiesta, anche ad utenti esterni - spiegano i portavoce della onlus - Offre infatti servizi a studenti disabili degli Istituti scolastici del territorio, a utenti di associazioni e cooperative e, in generale, a persone con disabilità: tutti soggetti che possono beneficiare delle attività di floricultura e di cura degli animali e dagli interventi assistiti con gli animali, nello specifico con il cavallo (equitazione integrata) e l’asino (onoterapia)".

La Fattoria, con i suoi 2 ettari di estensione, è insomma un grande laboratorio dove la persona disabile sperimenta occasioni di “crescita” attraverso un lavoro cooperativo e all’aria aperta, a contatto con piante e animali che dipendono dalle sue cure e competenze. Ciò è possibile grazie alla presenza di orti, serre, un vivaio, stalle, scuderie, il maneggio e recinti che ospitano diverse specie animali. Come accennato ci sarà poi la possibilità di svolgere il servizio anche all'interno della Casa di Sophia di via Parini. Qui il volontario o la volontaria affiancherà le figure psico educative nei laboratori didattici e nelle attività ludico ricreative. Accompagnerà, inoltre, i giovani utenti in attività di inclusione sociale sul territorio, anche di tipo sportivo. La fascia di apertura del servizio prevista va dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00.

Infine il Cse di via della Corna, anche qui un posto: il volontario affiancherà gli educatori del nelle attività educative, didattiche e laboratoriali proposte quotidianamente agli utenti, tra cui le attività teatrali, accompagnerà gli ospiti nelle attività esterne, incluse quella della bottega laboratorio di Casa dei Ragazzi, all'interno della fattoria e in piscina. Tutte le attività verranno svolte in piccoli gruppi.

Il periodo del servizio e i contatti

La durata di questa esperienza è di 12 mesi e avrà avvio tra maggio e giugno 2022, con un’attività media settimanale di 25 ore su 5 o 6 giorni la settimana oppure un monte ore annuale di 1.145 ore; l’indennità prevista è di 444,30 euro mensili e sono previsti 20 giorni di permesso retribuito e 15 giorni di malattia oltre ad un percorso di formazione, che rientra nel monte ore complessivo di attività.

Per partecipare al bando occorre avere alcune caratteristiche, tra cui:

Età compresa tra 18 e 28 anni

Cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno

Assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi

Non intrattenere con l’ente titolare del progetto, all’atto della pubblicazione del presente bando, rapporti di

lavoro/collaborazione retribuita

Il percorso di Servizio civile potrà essere riconosciuto anche come tirocinio dall’Università di Bergamo, dall’Università Cattolica di Milano e Brescia e dall’Università degli Studi di Milano Bicocca. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online entro le ore 14 del 26 gennaio prossimo. La domanda deve essere compilata all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma, occorre essere in possesso dello Spid. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito: https://www.casaragazzi.it/servizio-civile-volontariato/ Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente: Chiara Bonfanti al numero 039.9912071 o alla mail info@casaragazzi.it