Torna "Il viaggio della Sirena", il gioco per famiglie in una Brianza da riscoprire

Un gioco di realtà alternativa rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie, tra missioni da compiere, enigmi da risolvere, luoghi da visitare. Il tutto sullo sfondo di una Brianza da riscoprire. Nell’ambito del progetto "Album Brianza Paesaggio Aperto", promosso dal consorzio Villa Greppi con la direzione artistica di Brig Cultura e territorio, l’associazione Frasi Lunari propone la seconda edizione della Sirena di Sartirana, quest’anno con il titolo "Il viaggio della Sirena".

Si tratta di un gioco interattivo che ha già visto un primo capitolo nell’autunno 2021 e che ora torna in versione estiva: aperto ufficialmente la scorsa settimana, fino al 28 ottobre i partecipanti potranno mettersi alla prova, aiutare, ancora una volta, il professor Giorgio Rusconi a risolvere un mistero e scoprire, esattamente com’è obiettivo di Album, il territorio brianzolo, andando sulle tracce di Alessandro Greppi, figura ispiratrice dell'intero progetto. Un percorso fatto di prove diverse da superare, alcune attraverso l'utilizzo dei social media e altre in attività che si snoderanno tra i paesi della Brianza coinvolti dal progetto.

Tra divertimento e valorizzazione del territorio

"In attesa di riprendere, a fine estate, la consueta programmazione culturale di Album, per queste settimane - spiega Laura Caspani, presidente di Brig - guardiamo ai più piccoli, coinvolgendoli in un gioco ideato e curato da Frasi Lunari per unire divertimento e valorizzazione del territorio. Un’iniziativa che, dopo il successo del primo capitolo, torna ad animare l’estate e che si estenderà fino ai mesi autunnali, con delle puntate anche all’interno del prossimo cartellone di eventi di Album".

"La Sirena - spiegano dall’associazione Frasi Lunari - è una creatura mitologica che apre un mondo magico e misterioso all'immaginazione dei giocatori. Sirena è anche l'allarme che l'ecosistema naturale sta, da tempo, suonando per richiamare l'attenzione di tutti sullo squilibrio ecologico e sui pericoli per la vita sul nostro pianeta, è un richiamo a prendere consapevolezza della situazione e a modificare comportamenti quotidiani. Obiettivo di Frasi Lunari è far vivere un'esperienza coinvolgente, divertente, progredendo in una narrazione transmediale: tra siti internet, social media, videomessaggi, missioni da svolgere in casa o intorno a casa, chat, incontri online. Un’esperienza che si chiuderà con un evento dal vivo, dove teatro, musica, gioco di ruolo, improvvisazione saranno gli ingredienti principali per completare la scoperta della storia da protagonisti".

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo al seguente link: https://www.frasilunari.it/2-il-viaggio-della-sirena.html#/. È possibile prendere parte al gioco in qualsiasi momento: chi si iscriverà dopo avrà la possibilità di recuperare le prove (clicca qui per vedere il trailer).

Un progetto culturale dedicato alla Brianza

"Album - Brianza paesaggio aperto" è un progetto che si compone di numerose proposte culturali dedicate alla Brianza e ispirate all’opera artistica e al mondo di Alessandro Greppi. Un’iniziativa realizzata dal consorzio Villa Greppi e dall’associazione Brig – Cultura e territorio, finanziato da Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese nell’ambito del “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico”. Questi i comuni interessati dal progetto: Airuno, Imbersago, Merate, Osnago, Robbiate, Paderno d'Adda; Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenovo, Cassago, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori e Viganò.