Addarella c'è: riparte la navigazione del fiume

È ripartita la navigazione sull'Adda dal porticciolo di Brivio con l'imbarcazione "Addarella". Lo annuncia il Parco Adda Nord, che sostiene il servizio, ora attivo nelle giornate di sabato e domenica, precisando: "I prezzi sono rimasti invariati rispetto alla passata stagione estiva".

Il servizio di navigazione dell'Adda prevede itinarerari sia individuali sia per gruppi della durata di circa 45 minuti. Queste le tariffe: adulti 10 euro; bambini da 4 a 12 anni 5 euro; under 4 anni gratis. Per Gruppi: Contattare 037221529 oppure 3488661685.

Programma, itinerario, flora e fauna

Questa zona acquitrinosa è una delle più interessanti dal punto di vista naturalistico, data anche l'assenza di insediamenti umani. Si possono osservare ontani, betulle, pioppi, salici bianchi e querce a livello di flora; parlando di fauna questo è l'habitat ideale per gli uccelli lacustri come garzette, aironi, tuffetti e alcune coppie di cigni reali.

Sullo sfondo le montagne delle Alpi che si specchiano nel fiume e al ritorno, la meravigliosa veduta del lungo Adda con il suo castello. Il pontile di imbarco di imbarco è a Brivio, alla fine di Via Manzoni, possibilità di parcheggio nelle vicinanze. È possibile visionare qualche immagine dell'imbarcazione cliccando qui - Boat Addarella.

Le navigazioni si effettuano il sabato pomeriggio, la domenica e i festivi tutto il giorno ai seguenti orari: sabato: ore 15 - 16 - 17. Domenica e festivi: ore 11.30 - 14 - 15 - 16 -17 e 18. È possibile acquistare i biglietti tramite l'ecommerce. Due ore prima dell'orario della navigazione il pannello si chiude in automatico. Per richieste di informazioni e prenotazioni il giorno della navigazione si può contattare il numero 3488661685, sempre attivo.