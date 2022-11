Un progetto per tendere la mano ai ragazzi autistici e alle loro famiglie. Raccolta fondi solidale a Brivio

Una raccolta pubblica di fondi a favore dei ragazzi autistici e di un importante progetto di portata provinciale mirato a sostenere in modo concreto i loro sogni e le loro attività. L'appuntamento è in programma per domenica 13 novembre dalle ore 9 alle 17 sul sagrato della chiesa San Leonardo di Brivio. Con una donazione minima di 10 euro si potrà ricevere una confezione regalo contenente una candela e 150 grammi di cioccolatini Blue Rose Vanini. L'iniziativa è curata da "Autismo Lecco odv" - Associazione di genitori di persone con spettro autistico e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese onlus.

"Scendi in campo anche tu e accendi la speranza, aiuta i nostri ragazzi a realizzare i loro sogni contribuendo alla realizzazione del nostro progetto, finanziato al 50% dalla Fondazione comunitaria del Lecchese - spiega la volontaria Monica - La confezione è stata realizzata con l'aiuto dei nostri ragazzi e ogni confezione è stata da loro personalizzata. Vi aspettiamo domenica a Brivio, il contributo di ogni persona è prezioso".

Il progetto in questione si intitola "Siamo autentici Capolavori" e coinvolgerà circa 55 bambini e ragazzi della provincia di Lecco di età compresa tra i 3 anni e i 30 anni. Ma in cosa consiste, più nei dettagli? Consiste innanzitutto nel seguire tutte le famiglie nel percorso di vita del bambino o ragazzo, affrontando i problemi nella scuola e nel tempo extra scolastico, dal momento della diagnosi sino alla vita adulta. E poi ancora, spiegano i responsabili dell'iniziativa, nel "realizzare interventi nelle scuole da parte di una figura tutor che offrirà supporto ai docenti, proponendo loro strategie mirate. Nell'organizzare per i bambini ed i ragazzi laboratori ed esperienze extra associative con il supporto di personale specializzato. Nel portare avanti, per gli adolescenti, un progetto per permettere il graduale processo di separazione dalla famiglia verso il mondo esterno, contribuendo a sviluppare competenze sociali e per l’autonomia personale".

Il progetto che verrà sostenuto con l'acquisto delle confezioni e con le donazioni, permetterà inoltre di attivare, in collaborazione con gli uffici provinciali preposti, esperienze di stage o tirocini formativi per i giovani adulti, per favorirne l’inserimento lavorativo e incentivare la costruzione di reti e di relazioni interpersonali tra i genitori iscritti mediante esperienze aggregative e di vita associativa. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento all'Associazione Autismo Lecco di via Agliati. Contatti: associazione@associazioneautismolecco.it - www.associazioneautismolecco.it - Iban IT70R0623051630000015010848 - Progetto Siamo autentici Capolavori.