Sacchetti di mele solidali grazie ai volontari di "Brivio Che dona"

"Viviamo in un'epoca dove la condivisione è pressoché sconosciuta. Essendo stata un'annata eccezionale per quantità e bontà, abbiamo pensato di regalare delle mele a chi ha più bisogno". L'iniziativa porta la firma dei volontari dell'associazione "Brivio che dona", già impegnati a promuovere, in più occasioni, gesti di attenzione concreta ai più bisognosi. La nuova iniziativa si terrà domenica 3 luglio nel centro di Brivio.

"Domenica mattina dalle ore 10.00 troverete in donazione sul muraglione della chiesa di San Leonardo dei sacchetti bio contenenti mele. Chiediamo gentilmente di prendere un solo sacchetto a famiglia, per dar modo di aiutare più famiglie. Grazie". La consegna delle mele continuerà fino a esaurimento scorte.