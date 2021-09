Ottimo risultato per la raccolta di beni di prima necessità a favore dei profughi afghani

Un ottimo risultato per la raccolta di beni di prima necessità a favore dei profughi dell'Afghanistan promossa nei giorni scorsi dall'associazione Brivio che dona. "La raccolta di oggi in collaborazione con la Croce Rossa di Lecco è stata una bellissima esperienza - commentano i volontari - Abbiamo raccolto un grosso quantitativo di alimenti prima infanzia, prodotti pulizia per la casa e per l'igiene personale. Mai visti così tanti pannolini bambino, bagno schiuma, detersivi, ecc. Anche i volontari della Croce Rossa sono rimasti sbalorditi dalla quantità di merce raccolta solo in una mattina".

"Grazie a chi ha dato il proprio contributo"

La popolazione di Brivio, e non solo, si è dunque dimostrata molto solidale verso i profughi Afghani. "Un ringraziamento va ai donatori di Cisano Bergamasco, Calco, Arlate, Olgiate Molgora, Brivio, Airuno, Imbersago, Robbiate, Calusco d'Adda, Beverate, Villa d'Adda e Terno d'Isola - aggiungo i portavioce dell'assocoazione Brivio che dona - Un grazie particolare anche ai nostri consolidati Amici di Aizurro e al personale del reparto di ostetricia dell'ospedale Manzoni di Lecco. Abbiamo il cuore colmo di gioia e siamo orgogliose del nostro operato. Un grazie alle nostre volontarie, a Mila e a Ornella per l'organizzazione e il coordinamento. Insieme si può".