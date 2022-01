Raccolta super di "tappi solidali" a Brivio, il grazie della Fms

Non solo Calolzio. Anche a Brivio è in corso una raccolta tappi solidale da record, grazie alla quale vengono raccolti fondi per cure mediche e ricerca. Mobilitati diversi cittadini e associazioni della zona ai quali nei giorni scorsi è arrivata una lettera di ringraziamento da parte del dottor Roberto Caroli, presidente della Fondazione Malattie del Sangue onlus (FMS).

"Desidero esprimere il più sincero ringraziamento da parte mia e di tutti i miei collaboratori per il Vostro contributo alla raccolta di tappi di plastica e di sughero - ha scritto il dottor Caroli - Prima come associazione, ora come Fondazione Malattie del Sangue onlus, dal 1998 siamo al fianco della Divisione di ematologia dell'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda attraverso il finanziamento di progetti di ricerca, studi clinici, borse di studio rivolte a medici biologi e infermieri, all'acquisto di beni strumentali e materiali di consumo per i laboratori di ricerca genetica. In particolare, la 'Raccolta tappi' è una campagna di foundraising attiva da oltre un decennio. Le somme ricavate dal riciclo del materiale da Voi raccolto, contribuiscono al finanziamento di una borsa di studio annuale di un biologo genetista impegnato in progetti di ricerca su alcune patologie ematologiche".

"Nel 2021 abbiamo raccolto 143.000 kg di tappi di plastica e 14.300 kg di tappi di sughero per un valore totale di 28.400 euro al netto delle spese - aggiunge il presidente della FMS - La sensibilità che avete dimostrato con il Vosto impegno nella raccolta dei tappi è simbolo di attenzione verso la ricerca scientifica e di aiuto per dare a ciascun paziente le migliori opportunità terapeutiche e una migliore qualità di vita. Grazie di cuore".

Una lettera apprezzata dai volontari di Brivio e dintorni impegnati nella raccolta dei tappi. "Raccogliamo una media di 5 sacchi di tappi al mese in paese - commenta la volontaria Ornella Pozzoni - Abbiamo allestito alcuni punti raccolta dove i cittadini sono liberi di portare i vari tipi di tappi che recuperano. A Brivio i punti di raccolta a Brivio si trovano in particolare in due cartolerie e due bar. Grazie a tutti coloro che stanno collaborando, la raccolta continuerà anche nelle prossime settimane".