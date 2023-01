Corteo delle tolle e Brusa Ginée: la tradizione dei giorni più freddi dell'anno

Olginate si prepara a rivivere la tradizione del Brusa Ginée. In vista dei giorni della merla - i più freddi dell'anno - Pro loco e Comune organizzano una delle manifestazioni simbolo del territorio. Al loro fianco anche oratorio, Scuolaboriamo, alpini e piedibus. Insieme al grande falò a due passi dal lago con il rogo del fantoccio che simboleggia la fine dell'inverno, verrà proposto il corteo delle tolle.

L'appuntamento è per sabato 28 gennaio con partenza della manifestazione alle ore 18.45 dal teatro Jolly e passaggio per le principali vie del centro storico. I partecipanti approderanno quindi nella piazza del mercato dove alle 19.30 andrà in scena Brusa Ginée.

Per l'occasione verranno proposti uno spettacolo d'intrattenimento e un punto ristoro con polenta taragna, salsiccia e vin brulé. Sempre all'insegna delle tradizioni. L'evento della Giubiana andrà in scena anche in altri comuni della provincia lecchese, in particolare nel territorio di Mandello e in Brianza.