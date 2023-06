Incontri con la danza, i 14 anni di "Caffeine"

Ritorna il 10 giugno "Caffeine - Incontri con la danza", la rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro danza nelle province di Lecco e Monza Brianza che fino al 2 luglio, vedrà alternarsi in luoghi non convenzionali, sei appuntamenti gratuiti con le più interessanti, giovani e affermate compagnie provenienti da tutta Europa.

La rassegna compie 14 anni ed è curata dalla compagnia teatrale Piccoli Idilli, con la direzione artistica e organizzativa di Filippo Ughi ed Eugenia Neri. Il progetto è realizzato con il contributo del Fondo sostegno arti dal vivo (Acinque energia - Fondazione comunitaria del Lecchese - Lario Reti Holding) e si avvale del contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito di specifiche iniziative di promozione culturale per l’infanzia e l’adolescenza e della sponsorizzazione di Più Soluzioni-Unipol Sai e La Betulla. Gli Enti aderenti sono i comuni di Casatenovo, Osnago, Paderno D’Adda, Robbiate, Usmate e Verderio. La rassegna ha inoltre ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Lecco.

"Caffeine" è stata presentata nella sede Acinque. "Si tratta di una proposta originale - ha sottolineato la presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, Maria Grazia Nasazzi - che rende popolare un genere artistico come la danza contemporanea". Il presidente di Acinque Energia, Giuseppe Borgonovo, ha quindi commentato: "Caffeine è ormai diventata un classico che, al suo riproporsi ogni anno, ci insegna sempre qualcosa di nuovo". Alla conferenza stampa è intervenuta anche l'assessore alla cultura di Osnago Maria Grazia Caglio e la vicesindaco di Robbiate Antonella Cagliani, le quali hanno sottolineato: "La cultura è parte della nostra vita e crea comunità. Partecipare ad una rassegna significa superare i confini e essere parte di un progetto più ampio. La danza contemporanea è un linguaggio che ci aiuta a dialogare con i più giovani, oltre a ridisegnare lo spazio pubblico".

L'obiettivo della rassegna

"Caffeine - Incontri con la danza" si propone di promuovere le esperienze sceniche legate alla contemporaneità, si è sempre interrogata sul rapporto tra corpo, spazio pubblico e collettività, proponendo delle esperienze volte a sviluppare delle relazioni con il contesto ambientale e sociale nel quale viviamo. Gli spettacoli hanno quindi luogo in spazi non convenzionali come piazze, giardini parchi, ville, strade, scuole... nel tentativo di avvicinare le esperienze artistiche ai luoghi della vita quotidiana, ridisegnando così i luoghi della nostra vita sociale.

"L’arte e la creatività - spiegano gli organizzatori - possono condurci attraverso un rito sociale per superare il trauma del confinamento e del distanziamento vissuti negli ultimi anni, riuscendo ad aprire un varco nella dimensione simbolica per generare un cambiamento". La rassegna è sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico-finanziario secondo gli ideali di apertura e condivisione della compagnia Piccoli Idilli.

Gli spettacoli sono gratuiti

Gli spettacoli sono gratuiti, svolti in luoghi aperti e pubblici, quindi in grado di attrarre un pubblico di affezionati, che Caffeine si è conquistato in anni di esperienza, ma anche un pubblico ancor più vasto di persone non abituate a frequentare i luoghi della cultura che hanno così modo di partecipare a eventi con compagnie professioniste selezionate tra le più interessanti del panorama nazionale; sono altresì da sottolineare le energie dedicate al coinvolgimento delle famiglie e del nuovo pubblico di cittadini di origine straniera con iniziative ad hoc.

La date di questa quattordicesima edizione

10 giugno ore 18.30 Usmate Velate , piazza Pertini. Kinesis Who’s Next? Ask Yourself! - Magazzini Culturali Due: Esito di laboratorio condotto da Rosita Mariani.

, piazza Pertini. Kinesis Who’s Next? Ask Yourself! - Magazzini Culturali Due: Esito di laboratorio condotto da Rosita Mariani. 11 giugno ore 18:30 Osnago , piazza della pace. Deja Donne Mandibola - Lelastiko Profili - Zerogrammi Amelia.

, piazza della pace. Deja Donne Mandibola - Lelastiko Profili - Zerogrammi Amelia. 17 giugno ore 18:30 Robbiate , giardino di villa Concordia. C.ie M F Playfulness - C.ie M F Un été exceptionnel.

, giardino di villa Concordia. C.ie M F Playfulness - C.ie M F Un été exceptionnel. 24 giugno ore 18:30 Verderio , giardino di Villa Gallavresi. Sosta Palmizi Esercizi di Fantastica.

, giardino di Villa Gallavresi. Sosta Palmizi Esercizi di Fantastica. 25 giugno ore 18:30 Casatenovo , Villa Mariani. Daria Menichetti Animula - Piccoli Idilli Parla Con Me: Esito di laboratorio.

, Villa Mariani. Daria Menichetti Animula - Piccoli Idilli Parla Con Me: Esito di laboratorio. 2 luglio ore 18:30 Paderno D’Adda, Giardino delle Magnolie - Onda Teatro La prima volta che ho fatto bù.

La storia di Caffeine

"Caffeine - Incontri con la danza" nasce nel 2010, con la prima edizione dalla quale sono maturati tutti i temi che continuano ad essere alla base della dodicesima: relazione tra spazio urbano e gesto danzato, incontro della danza d’autore con altre modalità espressive più o meno legate alla danza, ampliamento della concezione di contemporaneità e interesse condiviso per il carattere etico e filosofico del gesto scenico danzato, allontanandosi dai cliché e dagli stereotipi legati alla danza come mondo di veline e tutù. Si ricerca una danza che racconti la contemporaneità, i nostri tempi, con le tensioni e le trasformazioni che li attraversano.

In 13 edizioni, Caffeine ha ospitato circa 80 compagnie e artisti provenienti da tutto il mondo. Tra gli altri: Daniele Ninarello, Tango Sumo, Nuria Sala Grau, A fleur de peau (Francia), Abbondanza- Bertoni, Toujours apres minuit, Zerogrammi, Progetto Brockenhaus (Svizzera), Kitschnette, Ambra Senatore, Deja Donnè, Arearea, Sanpapiè, Hollison Quill (Gran Bretagna), Julie Ann Stanzak (Usa), HurYCan (Spagna), Accademia delle arti della diversità, Elena Copelli, Aldes, Joshua Monten Dance Company (CH).

La storia di Piccoli Idilli

Piccoli Idilli è un’associazione nata nel 2006 con lo scopo di promuovere diffondere cultura dal vivo attraverso la promozione e la produzione di manifestazioni teatrali, spettacoli e laboratori. Tra le sue produzioni teatrali: Senza Sankara, uno spettacolo di teatro, danza e musica africana vincitore

del bando Migrarti MiBact 2016; Kanu, narrazione con musica dal vivo, spettacolo vincitore di In-box verde 2019 e Dannatamente libero co-prodotto con Mittelfest2020 su testo di Sonia Antinori. Nel 2021 la compagnia è stata impegnata nello spettacolo Black Aida prodotto da Macerata Opera Festival. Nel 2023 presenteranno al Suq Festival di Genova la nuova produzione teatrale I racconti di Penda.

Nel territorio della provincia di Lecco Piccoli Idilli cura la direzione delle attività teatrali presso l’Auditorium di Villa Mariani a Casatenovo, è partner teatrale nel progetto Album Brianza Paesaggio Aperto, è responsabile del progetto integrato di teatro d’arte e teatro della comunità Quinta Parete. Recentemente ha curato la regia dello spettacolo Oganos-Autobiografie di una città scritto da Gian Luca Favetto.