Il Cai in tour fra gli alpeggi di Bellano: c'è anche il sindaco

Grande partecipazione all'escursione a "chilometro zero" organizzata domenica 19 marzo dalla sezione Cai di Bellano con un percorso ad anello che ha collegato gli alpeggi di Bellano. Il folto gruppo composto da una quarantina di persone è partito da Vendrogno con uno spettacolare percorso ad anello transitando da San Grato, Busè, Camaggiore, Alpe Chiaro, Tedoldo, Lornico per poi fare rientro a Vendrogno.

All'escursione ha preso parte anche il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, e alcuni membri dell'Amministrazione comunale.

Il direttivo della sezione Cai di Bellano invita tutti a percorrere questo bellissimo itinerario ricco di bellezze naturali e storiche, con viste spettacolari sul lago e su tutto l'arco alpino, che si snoda lungo antiche mulattiere e sentieri senza alcuna difficoltà; l'intero anello può essere percorso in circa cinque ore e presenta un dislivello di circa 800 metri.

Il direttivo della sezione Cai di Bellano ricorda che è ancora aperto il tesseramento per l'anno 2023 e di seguire i propri profili social per restare aggiornati sulle prossime proposte.