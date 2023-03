Il Cai Bellano e quello di Livigno insieme sul Grignone

Una bellissima giornata di sole ha coronato la salita alpinistica alla Grigna Settentrionale organizzata dal Cai di Bellano a cui hanno partecipato anche gli amici del Cai Livigno. Il gruppo composto da una trentina di alpinisti è partito dalla località Cainallo di Esino Lario e si è poi suddiviso in due "team": uno ha raggiunto la vetta attraverso la via della Ganda e transitando dal rifugio Bogani mentre il secondo ha percorso la più impegnativa cresta di Piancaformia. L’intero gruppo si è poi ricongiunto in vetta per il pranzo e successivamente è ritornato al punto di partenza percorrendo la via della Ganda.

Una vista spettacolare a 360 gradi sul lago e su tutto l’arco alpino

Entusiasti i soci del Cai di Livigno per le bellissime condizioni prettamente invernali della Grigna e per la spettacolare vista a 360 gradi sul lago e su tutto l’arco alpino. "La collaborazione fra le due sezioni - spiega Walter Denti del Cai Bellano - continuerà quando saranno i bellanesi a fare visita agli amici valtellinesi per un'escursione su una delle vette che circondano il Piccolo Tibet che sarà organizzata nei prossimi mesi". Il direttivo della sezione Cai di Bellano ricorda che è ancora aperto il tesseramento per l’anno 2023 e di seguire i propri profili social per restare aggiornati sulle prossime proposte.