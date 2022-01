Roncaletti alla guida del gruppo Età d’Oro del Cai Lecco

Il Geo (Gruppo Età d’Oro), che coordina i Seniores della Sezione “Riccardo Cassin” del Cai di Lecco, ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo per il triennio 2022/2024. Nel corso dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi al cineteatro Palladium, nel pieno rispetto delle norme anticovid, il presidente uscente Michele Bettiga ha relazionato l’assemblea dei soci sull’attività del 2021, un anno segnato dalla pandemia e iniziato solo a fine maggio, nonchè esposto il rendiconto al 31 dicembre 2021 poi approvato all’unanimità.

Le cariche del sodalizio

L’assemblea si è quindi occupata delle elezioni per il nuovo Consiglio, composto da sette soci. Successivamente l'assise ha deciso le nomine, eleggendo Enrico Roncaletti (presidente), Gianni Valsecchi (vice presidente), Lina Astorino (segretaria) e Angela Ratti (tesoriere).

"Accolgo con entusiasmo e grande senso di appartenenza il ruolo che deriva dalla nomina a presidente - ha commentato Roncaletti - il nostro gruppo ha raggiunto i 32 anni di vita e ha bisogno del contributo di ogni socio perché possa continuare ad esistere e a crescere, se possibile in un 2022 che ci consenta di uscire dalle restrizioni vissute negli ultimi due anni di pandemia". Completano il nuovo Consiglio i soci Alessandro Caspani, Giuseppe Petrucci e Vasco Tondo.

Per le prossime uscite sarà privilegiato il territorio

Per le prossime uscite, in linea con le direttive del Cai Centrale e nelle incertezze delle norme che regolano dall’inizio dell’anno le escursioni in ambienti innevati, saranno privilegiati itinerari del territorio e spostamenti con mezzi propri.