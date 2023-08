"Giustizia è fatta": anche le istituzioni esultano per la Serie B confermata

Il Lecco è definitivamente in Serie B, conquistata con merito sul campo lo scordo giugno, quindi messa in dubbio per questioni burocratiche (per altro di scarsa consistenza, come poi dimostrato) e infine restituita dal Consiglio di Stato con la sentenza diffusa questa mattina. Le reazioni a livello istituzionale non sono tardate ad arrivare.

"Dopo oltre due mesi dalla meritata promozione ottenuta sul campo, oggi finalmente la Calcio Lecco può celebrare la certezza di disputare il campionato di serie B, peraltro già iniziato. Si chiude così positivamente una vicenda a dir poco paradossale, che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi blucelesti e l'intero territorio lecchese. Una doppia vittoria per la società bluceleste, a cui va il nostro ringraziamento per la tenacia con cui ha combattuto questa battaglia fuori dal campo. E un ringraziamento a tutti gli attori che, a vario titolo, hanno affiancato e sostenuto la società nei vari gradi di giudizio sportivo e amministrativo. Ora potremo finalmente ammirare l'aquila bluceleste nei cieli della Serie B": lo afferma Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco.

Anche il sindaco Mauro Gattinoni, sempre accanto alla squadra e alla società bluceleste, ha esultato per questa nuova vittoria e ribadito la propria vicinanza. "In tutte le sedi, come Comune, abbiamo fatto valere il verdetto conquistato sul campo il 18 giugno. Ora anche il Consiglio di Stato sancisce in maniera definitiva il merito sportivo! In bocca al lupo alla nostra Calcio Lecco 1912. Tutta la Città è con voi!"

Fontana: "Forza ragazzi!"

“E adesso in campo! Dal Consiglio di Stato giunge la parola ‘fine' sull'assurda vicenda che aveva riguardato il Lecco Calcio. I blucelesti giocheranno il campionato di Serie B dopo aver raggiunto questo traguardo con pieno merito. Forza ragazzi!!!". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta sui social la notizia della conferma, anche da parte del Consiglio di Stato, della partecipazione del Lecco al campionato di Serie B.

"Possiamo dire definitivamente e senza ulteriori appelli - aggiunge il sottosegretario alla Presidenza, con delega ai rapporti con il Consiglio regionale, il lecchese Mauro Piazza - che 'giustizia è fatta'. Un meritato e dovuto riconoscimento non solo alla squadra, ai tecnici e alla dirigenza, ma a tutti i tifosi e a un territorio che in campo e fuori dal campo hanno sostenuto i colori blucelesti”.

Anche l'assessore regionale agli Enti Locali, Massimo Sertori, non nasconde la sua soddisfazione: "Fin dall'inizio abbiamo seguito con attenzione una situazione a dir poco paradossale. Ora brindiamo a questa notizia e soprattutto attendiamo con fiducia l'esordio del Lecco in Serie B".