La staffetta per i 150 anni degli alpini farà tappa nel Lecchese

La Staffetta Alpina Ventimiglia-Trieste, evento organizzato nell?ambito delle celebrazioni del 150° della costituzione del Corpo degli Alpini, farà tappa in provincia di Lecco. L?appuntamento è per domenica 19 giugno, con l?arrivo, verso le 15, dei corridori dell?undicesima tappa, la ?Cassano d?Adda-Varese-Como- Lecco?, a Villa Grugana di Calco, dove si tiene l?edizione 2022 del Campo Scuola Intersezionale di 1° livello promosso dalle sezioni Ana di Lecco e Milano.

Protagonista della tappa sarà una formazione di corridori composta da Alpini del 3° Reggimento - Battaglione Susa e tre Alpini della sezione lecchese, che transiterà da Osnago verso le 14:00, ove presso il monumento dedicato al Capitano Amedeo Mantovani ci sarà una breve sosta e commemorazione, e poi Cernusco e Merate, prima di giungere a conclusione, portando la fiaccola alla cerimonia di conclusione del Campo Scuola.

La Staffetta Alpina ha preso il via lo scorso 6 giugno e si concluderà il 2 luglio, dopo che corridori delle Truppe Alpine dell?Esercito e dell?Associazione Nazionale Alpini avranno affrontato 23 tappe, portando la fiaccola della pace, accesa durante l?Adunata nazionale di Trento del 2018. Il percorso della staffetta copre l?intero Arco alpino - dalle Alpi marittime alle Giulie - con una ?deviazione? sugli Appennini abruzzesi, per un totale di 1.500 chilometri.

All?iniziativa partecipano i soldati delle due brigate alpine Taurinense e Julia, e numerosi iscritti delle Sezioni Ana dei territori toccati dal tracciato. Ovvero i luoghi delle origini del Corpo e numerose città alpine come Torino, Cuneo, Ivrea, Biella, Aosta, Lecco, Como, Brescia, L?Aquila, Trento, Belluno e Udine. La staffetta, inoltre, passa per le sedi di reparti delle Truppe Alpine dell?Esercito, raggiungendo montagne, monumenti e memoriali cari a tutte le penne nere. In questo contesto non è casuale la partenza dell?undicesima tappa da Cassano d?Adda, dove nacque l?ideatore del Corpo, Domenico Perrucchetti.