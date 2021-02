Tutela di avifauna e anfibi, iniziati gli interventi di manutenzione nella "palude" dell'Adda

Garantire la salvaguardia e la tutela dell’avifauna di interesse conservazionistico nella Zona di Protezione Speciale Il Toffo, di cui il Parco Adda Nord è ente gestore, attraverso una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti naturali e dell’alveo fluviale. Questo l'obiettivo del progetto del valore di 48.812 euro, finanziato in buona parte da Regione Lombardia (68% - 33.300 euro) a seguito di un bando dedicato agli enti gestori di siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna acquatica, mentre il restante è a carico del Parco Adda Nord (15.512 euro). I lavori, già in corso, sono condotti da Ersaf, l’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste.

La Zona di Protezione Speciale "Il Toffo"

"Il Toffo" è una delle 636 ZPS individuate sul territorio italiano, di cui 66 in Lombardia. È ampia 88 ettari e si sviluppa su quattro comuni: Calco lungo tutta l’asta fluviale, Villa d’Adda a sud, Cisano Bergamasco e Pontida a nord-est. Dal punto di vista naturalistico la Zona di Protezione Speciale a cavallo tra le province di Lecco e Bergamo riveste un ruolo cruciale perché conserva una porzione di vegetazione palustre ancora ben allagata, è un sito di nidificazione, rifugio e svernamento per specie ornitiche di interesse comunitario, ospita una garzaia di Airone cenerino e specie faunistiche e floristiche di rilevanza comunitaria e per la presenza di habitat favorevoli alla riproduzione di anfibi come la Rana latastei, Bufo bufo (il rospo) e Rana dalmatina.

Gli interventi in programma

Come reso noto dal Parco Adda Nord, gli interventi si concentreranno in ambienti fluviali e habitat palustri interamente concentrati nel Comune di Calco su entrambe le sponde del fiume Adda e sono coerenti con le norme del vigente Piano Territoriale di Coordinamento (Ptc) in cui si prevede per le zone umide naturali la tutela e la conservazione attiva per impedirne l’interramento e l’occlusione attraverso il mantenimento dell’alimentazione idrica. «Sono tre le azioni individuate con il duplice obiettivo di mantenere attivi i canneti, oltre che allagati e percorribili per scopi riproduttivi gli ambienti del reticolo di canali minori ad acque basse». Eccoli nei dettagli: