Acqua, sorgenti e depurazione: "Dad" con tour virtuali agli impianti di Calolzio

Nuovo progetto di Lario Reti Holding dedicato in particolare alle scuole, ma fruibile anche da chiunque visiterà il sito della società che gestisce il servizio idrico integrato nei comuni della provincia di Lecco.

«È dall’anno scolastico 2016-2017 che, insieme all’Ufficio d’Ambito di Lecco, collaboriamo con le scuole in modo da offrire percorsi formativi gratuiti sui temi dell’acqua, del risparmio idrico e del rispetto per l’ambiente - ricordano i portavoce di Lario Reti - Purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, le visite guidate agli impianti gestiti da Lario Reti Holding hanno subito una battuta d’arresto che perdura tutt’oggi. Nonostante ciò, non ci siamo dati per vinti ed abbiamo quindi creato dei tour virtuali a 360°, relativi a due degli impianti aziendali: la sorgente Moioli e il depuratore di Calolziocorte».

Focus sulla sorgente di Moioli e sul depuratore

Il tour virtuale consente di ascoltare le spiegazioni degli esperti, scaricare schede di approfondimento o per realizzare esperimenti a casa e in classe, vedere foto e schemi tecnici di dettaglio, così come video mostranti il funzionamento di alcune parti di impianto (ecco due screenshot esemplificativi).

Lario Reti invita quindi al webinar di presentazione del progetto, che sarà dedicato in particolar modo agli insegnanti della Provincia di Lecco e che si terrà mercoledì 12 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00. Per potersi collegare all'incontro online sarà sufficiente accedere al link che trovate di seguito: www.larioreti.it/webinar- virtualtour-2021 (il link si attiverà in versione definitiva pochi minuti prima dell’inizio dell’evento). La piattaforma utilizzata sarà Microsoft Teams, gratuita ed accessibile a tutti sia da computer (tramite browser o app) che da tablet e smartphone (solo tramite app).