Alpini sempre attivi: dopo la taragnata ecco la camminata

Dopo la taragnata ecco la camminata. Continuano le iniziative organizzate dagli alpini del gruppo "Pippo Milesi" di Calolzio. Domenica in tanti hanno partecipato all'ormai tradizionale taragnata aperta a simpatizzanti e cittadini. Oltre 200 le porzioni di polenta con formaggio preparate nella sede in frazione La Cà, accompagnate anche ad altri piatti tipici.

Le offerte raccolte andranno a favore delle iniziaitive benefiche sostenute dalle penne nere calolziesi, solo due settimane fa impegnate anche in una raccolta fondi a favore della popolazione Ucraina martoriata dalla guerra.

La camminata in occasione del 150° di fondazione del Corpo degli Alpini

Tra le prossime iniziative dell'associazione guidata dal capogruppo Claudio Prati c'è ora una camminata proposta in occasione dei 150 anni di fondazione del Corpo degli Alpini (1872 - 2022). L'appuntamento è per domenica 3 aprile con partenza e arrivo al parco di via Marconi, in centro Calolzio. Il percorso sarà lungo circa 7 chilometri, con ritrovo alle 9 e partenza alle 9.30.

Il gruppo di partecipanti si dirigerà in viale De Gasperi, quindi in via Mazzini con risalita verso la chiesa del centro fino alla sede de La Cà, da qui si scenderà poi a Foppenico con successivo arrivo sempre al parco degli alpini. Il costo d'iscrizione sarà di 5 euro. Ad ogni partecipante verrà offerto un gadget personalizzato dell'evento. I fondi raccolti saranno come sempre destinati a scopo benefico. Tutta la popolazione è invitata.