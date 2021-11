Pista di pattinaggio già aperta a Calolzio, questo weekend trenino gratuito

Pista di pattinaggio già aperta a Calolziocorte. Nonostante l'inaugurazione si terrà alle ore 17.30 di oggi, sabato 27 novembre, in concomitanza con l'accensione delle luminarie, l'impianto di ghiaccio è già operativo nella piazza del municipio. E sempre per la gioia di grandi e bambini oggi e domani pomeriggio sarà attivo gratuitamente il trenino che accompagnerà i "viaggiatori" alla scoperta delle vie della città con partenza sempre dal centro.

I biglietti per pattinare sul ghiaccio costano 6 euro per gli adulti e 3 per i bambini compresa la messa a disposizione dei pattini, oltre a ticket scontati a favore degli studenti del Rota. La pista resterà aperta almeno fino a domenica 8 dicembre. Ecco qualche immagine dell'iniziativa, alla quale si uniranno nei prossimi giorni altri spettacoli per animare le festività calolziesi, e che si accompagna alla lotteria dei commercianti, già avviata.