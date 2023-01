BCC Carate Brianza arriva a Calolziocorte

Il nuovo anno si apre con un’importante novità per BCC Carate Brianza: la banca estenderà ulteriormente la sua presenza sul territorio lecchese con l’acquisizione di una nuova filiale a Calolziocorte, capoluogo della Valle San Martino. Si tratta di un’espansione di fondamentale rilevanza strategica con cui BCC Carate Brianza arriverà ad avere, insieme alle già note filiali di Lecco in piazza Manzoni 27 e Casatenovo in via Manzoni 2, tre filiali tra città e provincia.

Il nuovo sportello, frutto di un’acquisizione dalla consorella Cassa Rurale BCC Treviglio, si trova in via Bergamo 1 a Calolziocorte. L'apertura è prevista per lunedì prossimo 23 gennaio. Ad accogliere i clienti sarà presente un team affiatato guidato dal nuovo Direttore di Filiale Francesco Galetti. L’orario di apertura sarà dalle 8.30 alle 13.30 con i servizi di consulenza e cassa e dalle 14.45 alle 15.45 solo per i servizi di consulenza. Numero telefono: 0341 642788. Mail: infocalolziocorte@caratebrianza.bcc.it

Con le sue 30 filiali la banca copre l’asse strategico della Brianza

La filiale di Calolziocorte si aggiunge all’ampio territorio servito da BCC Carate Brianza che, grazie alle sue 30 filiali, copre l’asse strategico della Brianza, con sportelli presenti da Lecco a Milano, da Monza fino a Vigevano. Solidità e relazione sono i valori che da sempre contraddistinguono il modo di fare banca di BCC Carate: una banca solida, con un CET 1 Ratio pari al 20,63% e un utile netto di 25,1 milioni di euro (dati al 30 settembre 2022), ma anche una banca di relazione, che pone al centro il cliente e le sue reali esigenze.

"L’acquisizione di una nuova filiale su una piazza così importante è motivo di orgoglio per BCC Carate Brianza"

"L’acquisizione di una nuova filiale su una piazza così importante, come quella di Calolziocorte, è motivo di orgoglio per BCC Carate Brianza, una nuova sfida che affrontiamo con entusiasmo - dichiara Fabio Vergani, Direttore generale di BCC Carate Brianza - Il nuovo sportello segna l’inizio di un progetto strategico di espansione geografica previsto per il 2023, che vedrà, entro fine gennaio, anche l’apertura di una nuova filiale ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Con questo progetto vogliamo lanciare un messaggio importante: in un contesto di mercato sempre più digitale in cui le relazioni umane vengono sempre meno, il nostro Istituto vuole continuare ad essere una banca tradizionale che abbraccia le innovazioni offerte dalla tecnologia, ma tiene sempre ben presente il valore delle relazioni umane che si confermano essere il nostro punto di forza".

"Vogliamo continuare a costruire con la comunità locale un rapporto di fiducia reciproco"

"L'obiettivo della nuova apertura è proprio quello di continuare a costruire con la comunità locale un rapporto di fiducia reciproco, di sostegno e vicinanza, come già avviene nei territori in cui la banca opera da tempo - sottolinea Ruggero Redaelli, presidente di BCC Carate Brianza - Vogliamo continuare a rappresentare, oggi più che mai, un punto di riferimento per le comunità locali e il territorio lecchese, rafforzando ancora di più il legame in questa zona già conosciuta dal nostro Istituto. Come Banca di Credito Cooperativo contribuiremo attivamente al benessere delle comunità e dello sviluppo economico e culturale del territorio, attraverso un’azione di responsabilità sociale: è questo che ci rende davvero unici e differenti".