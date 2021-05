Calolzio, al via i lavori di asfaltatura su varie strade del territorio comunale

Inizieranno il 31 Maggio i lavori di asfaltatura su varie strade del territorio comunale di Calolziocorte. L’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Ghezzi ha infatti reso noto che, a partire da lunedì verranno eseguiti una serie di lavori di rifacimento del manto stradale su alcuni tratti delle seguenti vie: via Don Minzoni (nella frazione collinare di Rossino), via Padri Serviti (zona Lavello), via Mazzini (la strada che collega Calolzio con Olginate attraversando il Pascolo) e via Mandamentale (la salita per Monte Marenzo in località Sala).

I lavori saranno realizzati prevalentemente in orari notturni

Gli uffici municipali precisano che i lavori saranno prevalentemente realizzati durante il periodo notturno a partire dalle ore 21:00 e fino alle 6:00 dei giorni successivi, garantendo così il ripristino della normale viabilità nelle ore diurne.

La circolazione veicolare verrà comunque garantita mediante l'istituzione di senso unico alternato regolamentato da movieri o da impianti semaforici temporanei, o con deviazione su percorsi stradali opportunamente presegnalati e consigliati. In caso di maltempo o di imprevisti, le operazioni di asfaltatura verranno eseguite o proseguite nei giorni successivi.