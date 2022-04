Eletto il direttivo dell'Associazione Anziani Calolzio, Carenini presidente

Eletto il nuovo Comitato di Gestione dell'Avac di Calolziocorte. I componenti dell'Associazione Anziani hanno confermato presidente Erminio Carenini, vicepresidente è invece Luigi Conti mentre Tiziana Buzzi è stata scelta come segretaria e Anna Perego come tesoriere. Gli altri consiglieri eletti sono Teresa Conti, Antonio Losa e Clara Valsecchi, responsabile della tombola. Il direttivo resterà in carica nel triennio 2022-2025.

"Il nuovo comitato, dopo il difficile periodo covid che ha costretto il Centro anziani a ridurre se non addirittura a sospendere le attività, si propone ora di far ripartire e di rilanciare in grande l'Avac - commenta Carenini - Tra le ipotesi c'è quella dell'apertura del centro (con sede in corso Dante 63 presso le case A.Ruegg) tutti i pomeriggi della settimana ad eccezione del sabato, per attività di gioco libero e organizzate come tombole, tornei di burraco e bocce sul campo a nostra disposizione. Non mancheranno poi momenti culturali, letture o incontri con autori o artisti".

Carenini ha quindi precisato: "Saranno inoltre incrementati i soggiorni di vacanza al mare, visite a città d'arte, gite ed escursioni. Verranno quindi intensificate, anche per una migliore attuazione di quanto programmato, le collaborazioni con altre associazioni calolziesi. Intanto esprimo fin da ora il mio personale ringraziamento a tutti i collaboratori per la loro disponibilità e all'Amministrazione comunale per l'attenzione che dedica al Centro". E nei giorni scorsi, in occasione del rinnovo del direttivo, proprio il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi e l'assessore ai Servizi sociali Tina Balossi hanno fatto visita all'Avac portando i saluti dell'Amministrazione ai pensionati e ai loro coordinatori.