Telefonate sospette, il Comune di Calolzio: «Fate attenzione»

«Nessun dipendente comunale chiama i cittadini proponendo di effettuare visite a domicilio per assistenza, compagnia o per raccogliere informazioni personali»

Calolzio, attenzione alle telefonate sospette. Oggi pomeriggio, giovedì 25 marzo, il Comune ha lanciato un appello a tutti i residenti della zona affinchè venga prestata la massima cautela rispetto a possibili tentativi di truffa.

«Si informano i cittadini di Calolziocorte che a seguito di alcune segnalazioni pervenute agli uffici comunali, che nessun dipendente comunale effettua chiamate telefoniche ai cittadini proponendo di effettuare visite a domicilio per assistenza, compagnia o per raccogliere informazioni personali - si legge nella nota diffusa dall'assessorato ai Servizi sociali guidato da Tina Balossi - In caso di telefonate di questo tenore vi invitiamo ad informare la Polizia Locale al numero 0341 639221».

Attenzione alla truffa via whatsapp: il falso del 70° anniversario di Esselunga