Aperte le candidature per il Premio di San Martino. "Premiamo chi dà lustro a Calolzio"

Torna il Premio di San Martino, la benemerenza civica di Calolziocorte. Come annunciato dal sindaco Marco Ghezzi: "L’Amministrazione comunale ripropone il Premio di San Martino, volto a conferire un riconoscimento a cittadini, associazioni o aziende di Calolziocorte che abbiano acquisito particolari meriti negli ambiti sociale, culturale, sportivo, artistico, scientifico, economico, imprenditoriale o in qualunque altro settore delle attività umane e che in tal modo abbiano favorito la notorietà della nostra città".

La consegna del premio avverrà nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione del Santo Patrono, la cui ricorrenza cade l'11 novembre. "Si invitano pertanto Associazioni, gruppi o singoli cittadini a segnalare al Comune, entro e non oltre mercoledì 2 novembre alle ore 12.00, i casi degni di citazione, accompagnati dai relativi curricula e dalla conseguente motivazione" - aggiunge Ghezzi. L'anno scorso il Premio di San Martino venne attribuito al Castello di Rossino e il medaglione all'artista Arturo Bonanomi alla memoria.

Le domande di candidatura al premio, corredate dai dati di contatto del segnalante, devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Calolziocorte o al seguente indirizzo mail: calolziocorte@legalmail.it . Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune di Calolziocorte - telefono 0341 639258 - 54, mail: ferrari.patrizia@comune.calolziocorte.lc.it