Tre parrocchie pronte ad accogliere don Marcello

Le tre parrocchie di Carenno, Lorentino e Sopracornola sono pronte ad accogliere il nuovo parroco. Si tratta di don Marcello Crotti, che sostituirà monsignor Angelo Riva, salutato con un sentito grazie per il lavoro fatto, da parte dei fedeli in vista del nuovo incarico come parroco di Palazzago, oltrechè responsabile del vicariato Calolzio-Caprino.

L'ingresso di don Marcello è in programma per questo fine settimana nelle due frazioni di Calolzio e a Carenno. Sabato 9 ottobre alle ore 16 ci sarà l'accoglienza del nuovo parroco a Lorentino, davanti alla chiesa parrocchiale. Saranno presenti anche il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi e i rappresentati del Consiglio pastorale. Non ci saranno cortei, i fedeli accoglieranno infatti don Marcello direttamente davanti alla chiesa. Alle 16.30 verrà celebrata la Santa Messa di ingresso del nuovo parroco. A seguire rinfresco per tutta la comunità.

Domenica 10 ottobre il primo appuntamento sarà invece per le ore 9.30 a Carenno con l'accoglienza di don Marcello davanti alla chiesa parrocchiale. Qui è previsto il saluto del sindaco Luca Pigazzini e del Consiglio pastorale. Alle 10 Santa Messa di ingresso del nuovo parroco. A seguire rinfresco per tutta la comunità. Il pranzo sarà aperto ai famigliari di don Marcello, ad alcuni rappresentanti delle parrocchie e della comunità.

Terza accoglienza ufficiale sempre domenica 10, ma alle ore 16.30, a Sopracornola con la santa messa di affidamento all'Immacolata. A seguire taglio della torta. Da segnalare infine che alle 20.45 ci sarà un momento di preghiera comunitaria nella chiesa di Carenno.

Don Marcello Crotti è originario di Bergamo, della parrocchia di Grumello al Piano. Ha 46 anni ed è sacerdote dal 2001. Il suo ultimo incarico, prima dell'arrivo nelle tre parrocchie della valle San Martino, è stato quello di viceparroco di Seriate. Il sacerdote aveva saputo del nuovo incarico a fine aprile e si era subito detto felice di vivere questa nuova esperienza a Lorentino, Sopracornola e Carenno.

"Sabato e domenica non ci saranno cortei, ma accoglieremo don Marcello direttamente davanti alle chiese - spiegano i volontari delle parrocchie - Il green pass è obbligatorio per il pranzo e i momenti conviviali. In caso di maltempo i rinfreschi all'esterno saranno sospesi".