"Chi vuole doni un gioco, lo porteremo ai bambini meno fortunati"

Regalare un proprio giocattolo a chi ne ha più bisogno per rendere più speciale il Natale di tutti. Consiste in questo l'iniziativa intitolata "Caro Babbo Natale" che l’Amministrazione comunale di Calolziocorte, su proposta dell’assessore ad eventi e associazioni Cristina Valsecchi, promuove in occasione di queste festività in collaborazione con "Gli Amici di Pedro".

Modalità e obiettivi sono stati illustrati oggi in municipio dove è stato definito l’accordo di collaborazione tra il Comune e l’associazione Gli amici di Pedro, alla presenza (da sinistra nella foto) di Marco Ghezzi (sindaco di Calolzio), Enrico Merlino (presidente degli Amici di Pedro), Mario Sesana (vicepresidente dell'associazione), Cristina Valsecchi (assessore), Aldo Valsecchi (vicesindaco) ed Edoardo Riva (funzionario municipale).

"L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere giocattoli nuovi e usati in buone condizioni da destinare a bambini meno fortunati che avranno modo di ricevere anche loro un dono nel corso del prossimo Natale - hanno spiegato i promotori - I giocattoli, donati con tanta generosità dai piccoli cittadini di Calolziocorte, potranno essere consegnati entro il 20 dicembre presso la biblioteca comunale (0341 643820) o all’assessore Cristina Valsecchi Cristina (333 2802742)".

La scelta del dono sarà fatti dai bambini

Attraverso i volontari dell’associazione i giocattoli saranno successivamente raccolti, controllati, fotografati e pubblicati su un catalogo online presente sul sito www.gliamicidipedro.it in modo tale che ciascun bambino possa scegliere quale regalo ricevere tra i molti che verranno messi a disposizione.

"I bambini cui destinare i regali raccolti verranno individuati attraverso i Servizi sociali di Calolziocorte che consegneranno alle famiglie i codici per poter effettuare la prenotazione del regalo desiderato. Infine il 24 dicembre tanti Babbo Natale provvederanno a consegnare casa per casa i giocattoli richiesti nella speranza di aver contribuito a offrire un Natale sereno e felice a qualcuno di questi bambini".