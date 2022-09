Donazione di una libreria al Centro disabili: obiettivo quasi raggiunto

"Manca solo un piccolo sforzo al raggiungimento della somma necessaria per l’acquisto della libreria". Lo ha reso noto Remigio Morelli, da sempre sensibile alle problematiche sociali e punto di raccolta, nel suo negozio di parrucchiere “L’Estro” di Olginate, dei fondi per l’iniziativa “Una libreria per il Centro diurno disabili”. Nei mesi scorsi i donatori sono stati numerosi. Tra essi anche il fotografo Stefano Pensotti che ha donato 25 sue fotografie artistiche, incorniciate gratuitamente da un laboratorio partecipe dell’iniziativa.

Gli scatti sono stati esposti lo scorso mese di maggio in una mostra allestita nella sede della Pro loco cittadina in collaborazione con gli Alpini di Calolzio e l’assessorato ai Servizi sociali del Comune. "Per tutti coloro che hanno aderito a questa azione di solidarietà l’essere vicini ormai all’obiettivo è motivo di soddisfazione e di orgoglio e dimostra che la collaborazione tra soggetti diversi, pubblici e privati, è efficace - commenta Tina Balossi, assessore ai Servizi sociali della Giunta Ghezzi - Dopo un ultimo sforzo, per il quale si chiede ancora la generosità dei cittadini, ci si augura di poter consegnare e montare la libreria nel periodo natalizio nella sede del Centro disabili “Rugiada”, in frazione Pascolo. Ma già da ora sono dovuti i più sentiti ringraziamenti da parte del Comune a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla donazione".