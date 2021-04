Cercasi giovani per "potenziare" il giardino botanico di Villa De' Ponti

Hai un'età compresa tra i 18 e i 28 anni e vuoi vivere un'esperienza lavorativa green? La sperimentazione della Comunità montana Lario orientale Valle San Martino potrebbe allora fare per te. I posti a disposizione per il progetto "Il giardino botanico di Villa De' Ponti - Un giardino di comunità" sono al momento solo due. L'iniziativa è finanziato grazie al “Fondo per lo sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico" e mira alla ricerca di due "Leve Civiche".

La ricerca per due "Leve Civiche"

«La Comunità montana, tramite la Cooperativa Spazio Giovani, promuove il bando per ricercare 2 Leve Civiche legate al progetto "Leva Civica Regionale" da inserire alla Villa de' Ponti di Calolzio per il servizio di accoglienza, custodia e accompagnamento - fanno sapere gli uffici dell'ente guidato dal presidente Carlo Greppi - L’intervento, a carattere sperimentale, permette di reinserire in Valle San Martino un presidio continuativo alla Villa e al Giardino Botanico, e il potenziamento delle aperture di uno spazio all’aperto tutelato e protetto che, in questo particolare momento emergenziale e per la prossima estate, è a disposizione dei cittadini, delle scuole e di gruppi con attività coordinate».

Le caratteristiche del bando sono le seguenti. Settore di impiego: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale. Sede di Servizio: Villa de’ Ponti e Giardino Botanico, via Mazzini 15 Calolziocorte. Durata: 6 mesi a partire dal 17 maggio 2021; impegno di 18 ore medie settimanali. Indennità mensile: 260,00 euro. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 14:00 del 6 maggio prossimo. Per ulteriori Informazioni cliccare sul link di Spazio giovani o contattare la Comunità montana.

Come presentare domanda

Tra i requisiti richiesti un'età tra i 18 e i 28 anni, l'essere residenti in Lombardia, il non aver già avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, nei 12 mesi antecedenti la domanda, nell’ambito delle attività in settori d’intervento assimilabili a quelli oggetto dei progetti di leva civica. Le domande possono essere consegnate a mano presso una delle seguenti sedi: Spazio Giovani - sede centrale (via Leonardo da Vinci, 34) 20851 Lissone; Punto Informagiovani Valle San Martino - Villa De Ponti, Via Mazzini 15 - 23801 Calolziocorte (disponibile solo su appuntamento telefonico al 350 57 35 025), oppure tramite raccomandata o Pec a: comunicazioni@pec.spaziogiovani.it I colloqui di selezione si svolgeranno nei giorni 10 e 11 maggio, il calendario e gli orari delle convocazioni verrà pubblicato sul sito www.spaziogiovani.it entro il giorno 8 maggio.