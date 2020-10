Mascherine abbandonate, il problema riscontrato pure al cimitero

Continua a preoccupare l'abbandono "selvaggio" di mascherine: a Calolziocorte è capitato perfino nei cimiteri. Il problema è stato reso noto dall'assessore ad Anagrafe e Servizi cimiteriali, Tina Balossi, all'interno di una dichiarazione più generale sui comportamenti da tenere nei camposanti cittadini per favorirne il decoro e la cura.

«Con il maltempo molte foglie e fiori finiscono nei passaggi, prestare la massima attenzione»

«A causa del maltempo, peggiorato negli ultimi anni con violente raffiche di vento, è più volte capitato che foglie e fiori venissero portati via dal vento - spiega Tina Balossi - È accaduto anche di recente, con sterpaglie e foglie andati a rendere scivolosi alcuni passaggi pedonali. Si invitano quindi tutti, soprattutto gli anziani, a prestare la massima attenzione. Nei giorni di maltempo e in quelli immediatamente successivi è meglio recarsi al cimitero solo se necessario. Vogliamo poi fare un'altra raccomandazione: è importante controllare che i propri monumenti siano ben stabili per non creare danni alle tombe circostanti. Inoltre, in base al regolamento di Polizia mortuaria - insiste l'assessore comunale - occorre tenere regolati fiori e piante, la cui altezza non deve superare il metro e mezzo. Stiamo procedendo alle segnalazioni, affiggeremo ancora dei cartelli come abbiamo fatto l'anno scorso con questa raccomandazione, poi seguiranno i controlli».

Spazio quindi al tema dei rifiuti abbandonati, dai fiori alle mascherine per poteggersi dal covid. «Infine - conclude Tina Balossi - essendo i cimiteri luoghi sacri, tutti teniamo all'ordine e alla pulizia. Purtroppo però abbiamo notato l'abbandono di fiori, mascherine e guanti. Chiediamo a tutti di rispettare le norme e la pulizia, e ringrazio fin da ora tutti coloro che seguiranno queste indicazioni».