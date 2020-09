Compie 42 anni e riparte la rassegna dei film di qualità dell'Auditorium di Calolzio

Riparte il cineforum dell'Auditorium di Calolziocorte, una delle rassegne più storiche e apprezzate in provincia di Lecco. Si comincia lunedì 28 settembre con i film di qualità programmati in tre parti, con possibilità di acquistare ancora per qualche giorno gli abbonamenti, senza dimenticare che si potrà accedere anche con singoli biglietti per ogni spettacolo.

L'organizzazione di questa 42esima edizione è stata resa ancora una volta possibile grazie all'impegno di una cinquantina di volontari che fanno capo all'oratorio di Calolzio centro, con il coordinamento di Gianfranco Salaroli e Giacomo Castelli. Ridotti in parte i posti per garantire i distanziamenti e le misure di sicurezza anti covid, ma allo stesso tesmpo sono stati potenziati i giorni del cineforum: 7 giorni su 7 con 8 spettacoli: sempre alle ore 21 e in più il mercoledì alle 15.

Il primo film sarà "La Dea Fortuna" per la regia di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, in programma il 28, 29, 30 settembre e l'1, 2, 3 e 4 ottobre. La settimana successiva toccherà invece a "Il Grande Passo" e poi ancora a "Sorry we missed you". Tra le altre pellicole già in calendario segnaliamo anche Hammamet, Parasite e "Gli anni più belli". Più avanti verranno resi noti i titoli delle due tranche successive di dicembre/febbraio e marzo/giugno che, come avviene già da diverse edizioni, potranno così essere aggiornati. In quest'annata di riapertura post sospensione legata all'emergenza covid, i film proiettati riguarderanno solo la rassegna cinematografica.

«I film in rassegna sono 32 al costo complessivo di 60 Euro e coloro che hanno sottoscritto la tessera 2019/2020 ottengono uno sconto del 30% presentando la vecchia tessera - spiega Linda Salaroli dello staff organizzativo - Dopo l'emergenza covid abbiamo preso tutte le precauzioni necessarie, i posti si sono ridotti, ma la rassegna è allargata a sette giorni su sette. Si va infatti dal lunedì fino alla domenica. Sono stati tolti per ora gli altri spettacoli per le famiglie che si tenevano il sabato e la domenica pomeriggio. Anche chi non ha l'abbonamento può venire, visto che abbiamo 23 posti a disposizione in più per ogni singola serata - aggiunge Linda Salaroli - Se per caso i tesserati, che quest'anno devono scegliere il posto e la serata, decidono di venire un giorno diverso, possono farlo ma con l'unica clausola di lasciar prima entrare chi ha già opzionato il posto per quello spettacolo».

Per consultare la programmazione nei dettagli, prenotarsi o avere ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0341 635820 e 635811 (uffici parrocchiali) dalle ore 9 alle 16, oltre alla pagina facebook del Cinema Auditorium Calolziocorte. Sotto, il volantino che annuncia la ripartenza con la nuova programmazione.

