Il Comune di Calolzio premia gli studenti meritevoli

Il Comune di Calolziocorte ha attribuito agli alunni meritevoli i premi allo studio ottenuti per il raggiungimento di ottimi risultati durante l’anno scolastico 2019-2020. Si tratta di sette studenti delle medie e dieci delle superiori, ai primi sono andati 100 Euro a testa, ai secondi 300.

«L’Amministrazione Ghezzi - si legge in una nota diffusa dal municipio - oltre a valorizzare e promuovere l’impegno e il merito degli studenti che quest’anno, vista la situazione venutasi a creare con la pandemia da Covid 19, ha richiesto da parte loro una responsabilità maggiore per riuscire a impegnarsi e a mantenere alta l’attenzione richiesta per conseguire i risultati ottenuti, intende esprimere la stima dell’intera comunità di Calolziocorte nei loro confronti, perché rappresentano un esempio da seguire nella ricerca della conoscenza e del sapere. Premiare l’impegno, il talento, la creatività e lo studio significa per l’Amministrazione un modo per stimolare la crescita, l’innovazione e il progresso». Di seguito riportiamo i nomi degli studenti che hanno ottenuto il riconoscimento.

I nomi degli alunni premiati

Scuola Secondaria di 1° grado (valore del premio 100 Euro)

Angeloni Benedetta 10 e lode

Cesari Gloria 10/10

Criscuolo Rosa 10 e lode

Fumagalli Rossella 10/10

Gandolfi Giulia 10 e lode

Lanfranchi Daniele 10/10

Scola Carola 10/10

Scuola secondaria di 2° grado (valore del premio € 300 Euro)