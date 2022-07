Concerto a Calolzio con raccolta fondi per il piccolo Achille

Aiutare concretamente il piccolo Achille dando una mano alla raccolta fondi lanciata dai suoi genitori Simone Losa di Calolzio e Sara Rusconi di Bellano. A sostenere questa campagna - per raccogliere le risorse necessarie a coprire le spese per permettere ad Achille, che soffre di una malattia genetica che lo ha reso cieco, di volare negli Usa per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico - ci sarà anche Calolzio.

Infatti la Pro Loco e Confcommercio Lecco - Zona Valle San Martino hanno deciso che durante il concerto organizzato per venerdì 29 luglio alle ore 21.30 presso la piazza Vittorio Veneto di Calolzio, con protagonista la party band "Bistecche al Sangue", ci sarà la possibilità di effettuare delle donazioni in favore dei genitori di Achille.

"Abbiamo pensato, insieme alla presidente della Pro Loco di Calolzio Simona Bonacina, che quella di venerdì fosse potesse essere un'occasione importante per dare spazio a questa campagna di raccolta fondi - spiega la presidente di Confcommercio Lecco Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi - Siamo certi che le numerose persone che accorreranno in piazza per assistere al concerto saranno generose nel sostenere il piccolo Achille in questa sua battaglia".