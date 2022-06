"Finalmente un vero concerto per orchestra e coro della Manzoni"

Dopo un anno di stop per il lockdown, e due anni di concerti di Natale ed uno di fine anno in streaming, il coro e l'orchestra della scuola media Manzoni di Calolziocorte sono tornati a esibirsi (con successo) dal vivo. Si è trattato del tradizionale concerto di fine anno, proposto nella chiesa di Sala davanti a genitori, amici e autorità locali con grande soddisfazione da parte di alunni e docenti.

La formula di presentazione è stata quella di brani suonati inizialmente dalle prime alternati al coro, seguite poi dalle seconde e dalle terze, sempre con alternanza del coro. Classi coinvolte: prima A e B, seconda A e terza B. La tensione iniziale ha presto lasciato spazio all’emozione e alla gioia di un’esperienza speciale che resterà nei ricordi dei giovani studenti e dei loro cari.

Tra le autorità che hanno applaudito coro e orchestra, il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, il vicesindaco Aldo Valsecchi e il consigliere delegato ai giovani Eleonora Rigamonti. E poi ancora il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo insieme alle autorità scolastiche con il Dirigente scolastico Sabrina Scola e la vicaria Anna Bruna Frigerio.

Ha condotto la serata il professor Massimo Tavola che ha presentato con giovialità, simpatia ed entusiasmo l’evento e introdotto i singoli brani quasi con solennità "sanremese". La giovane alunna Miriam Elia ha poi esordito come presentatrice dei brani del coro.

Sentiti ed entusiasti gli applausi per i giovani musicisti. Riconoscenti ed affettuosi anche gli applausi per i docenti di strumento e coro per il lavoro svolto, sempre di notevole efficacia didattica: Barbara Testori ed Elena Colella (violino), Chiara Tagliabue (clarinetto), Antonio Arrigoni (chitarra), Benedetta Senese (pianoforte) responsabile del team dei docenti che ha espresso un saluto carico di emozionante soddisfazione per la riuscita dell’evento. Ed infine Alberto Sgrò, direttore e guida del Coro, arrangiatore e compositore a sua volta di alcuni dei brani eseguiti.

"Che dire? - commenta Massimo Tavola - La serata è stata un vero e coinvolgente exploit musicale, con i nostri ragazzi che hanno ragalato un altro bell'evento alla città di Calolziocorte. Il concerto è stato un augurio di un vero ritorno alla normalità. Una serata di grande calore, emozione e gioia frutto di studio e impegno. Infine va detto che la musica segnerà profondamente la formazione e l'educazione di questi studenti, lasciando in loro una sensibilità, una capacità di ascolto, concentrazione e lavoro in gruppo che arricchirà la loro a formazione. Complimenti a tutti, alunni e docenti".