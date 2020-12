"Città di luci a Calolzio", al via la prima edizione del concorso

Non solo la riproposizione delle tradizionali luminarie e della lotteria a cura dei commercianti. Per le festività natalizie 2020 Calolzio vedrà anche andare in scena la prima edizione del concorso "Città di Luci - a Calolziocorte" promosso dall'Amministrazione comunale e in particolare dall'assessorato ad Eventi e Associazioni guidato da Cristina Valsecchi. Il termine per inoltrare le domande di partecipazione scadrà martedì 15 dicembre. Sono previsti premi per i primi tre classificati tra i tanti che dalle proprie case avranno contribuito a creare un'atmosfera di luci e colori natalizi, forse ancora più significativa in questa difficile annata caratterizzata dall'emergenza Covid e dalle relative restrizioni con impossibilità di promuovere manifestazioni o ritrovi.

«L'Amministrazione comunale, in occasione delle festività natalizie, intende organizzare il concorso a tema “Città di luci - a Calolziocorte“ con la finalità di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini su tutto il territorio comunale nell’abbellimento e nel decoro luminoso delle proprie abitazioni al fine di creare una diffusa atmosfera di festa contribuendo a migliorare l’immagine della nostra cittadina - fa sapere la Giunta guidata dal sindaco Marco Ghezzi - Il tema del concorso è natalizio, di libera interpretazione. I partecipanti avranno ampia libertà di espressione, secondo la propria sensibilità artistica e originalità. L'adesione al concorso è aperta a tutti, residenti e non nel comune di Calolziocorte. L’allestimento dovrà essere obbligatoriamente collocato nel territorio comunale di Calolzio. La partecipazione è completamente gratuita e non prevede costi di iscrizione. Un’apposita Giuria valuterà poi tutti gli allestimenti e verranno premiati con altrettanti cesti natalizi i primi tre classificati».

Come partecipare

Per partecipare è necessario compilare la Domanda di partecipazione al concorso “Città di luci – a Calolziocorte”, scaricabile dal sito internet www.comune.calolziocorte.lc.it che dovrà essere inviata con email ordinaria all’indirizzo calolziocorte@legalmail.it entro le ore 12.00 del 15 dicembre con oggetto “Città di luci – a Calolziocorte”. Ogni concorrente dovrà inoltre inviare entro 15 dicembre alla stessa email una fotografia della propria realizzazione per facilitare il riconoscimento degli allestimenti da parte della Giuria. Tutte le fotografie inviate devono essere a colori, con una buona definizione (consigliato il formato jpg). Nell’invio del materiale è necessario specificare: nome e cognome dell’autore, luogo dove è collocata l’opera, materiali utilizzati e breve descrizione, recapito telefonico e indirizzo email. Come illustrato nel regolamento del concorso, la proclamazione dei vincitori avverrà poi martedì 5 gennaio.

Intanto, sempre a tema natalizio, da ormai una settimana fa bella mostra di sè in piazza Vittorio Veneto l'installazione di luminarie fatta collocare sempre dall'Amministrazione comunale. Con essa anche la proiezione sulla facciata del municipio con gli auguri natalizi in diverse lingue del mondo.

Gallery