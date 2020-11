Casi di Covid, l'ufficio Anagrafe di Calolzio chiuso al pubblico

A seguito del riscontrarsi di casi di Covid-19, l'ufficio Anagrafe di Calolziocorte rimarrà chiuso al pubblico fino a nuova comunicazione.

Lo hanno annunciato gli stessi uffici comunali precisando che il personale resta comunque raggiungibile tramite la seguente mail demografici@comune. calolziocorte.lc.it oppure contattando i numeri telefonici riportati sul sito internet del Comune alla pagina dedicata. Vista la situazione, pur rimanendo attivo a distanza, il servizio sarà comunque a ranghi ridotti e quindi con possibili difficoltà fino a quando la situazione non tornerà alla normalità.

La quarantena dell'ufficio Anagrafe - con conseguente chiusura al pubblico attivata da oggi, lunedì - potrebbe durare dai 10 ai 14 giorni in base all'esito dei tamponi e dei controlli medici in corso in questi giorni, secondo i protocolli di sicurezza previsti.