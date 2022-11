Anche i più giovani protagonisti dell'Estate di San Martino

Molto apprezzati nel Calolziese gli eventi della Rassegna "Estate di San Martino" che insieme alle benemerenze civiche e agli appuntamenti religiosi, ha visto andare in scena importanti iniziative rivolte a giovani e bambini. Nei giorni centrali della Rassegna culturale, giunta alla sua 31 edizione - e fortemente voluta dalla Comunità Montana con il Comune di Calolziocorte e l’Ecomuseo Val San Martino - si può dunque affermare che San Martino abbia steso il suo mantello anche sulle scuole, sui ragazzi e sulle loro esigenze educative e di socialità. Sono stati numerosi infatti i partecipanti, tra cui un centinaio di studenti dell’Istituto superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte, all'incontro tenuto dallo psicologo psicoterapeura Alberto Valsecchi, sul tema: "Amicizia, affettività e sessualità nel mondo contemporaneo". Presenti anche educatori, insegnanti e genitori.

La serata è stata così riassunta dal dottor Alberto Valsecchi. "La società post-moderna ci pone con sempre più urgenza di fronte a fondamentali e impegnative sfide: tra queste, oggi la più decisiva sembra essere quella dell’educazione affettiva e sessuale. Attualmente si può considerare una vera e propria 'emergenza educativa', di cui è facile riconoscerne gli effetti, cha vanno dall’incremento dei disturbi del comportamento sessuale, alla dilagante fragilità dei legami sentimentali".

"Più difficile sarebbe ricostruirne le origini, ma essenzialmente potremmo, semplificando, ricondurle a tre grandi cause - ha aggiunto il relatore, intervenuto insieme alla docente Mariateresa Gambirasio dell'istituto Rota (nella foto) - prima di tutto l’avanzamento nella nostra cultura di una prospettiva riduzionista della sessualità che ha posto tutta l’attenzione sul corpo e sul valore prioritario della soddisfazione individuale. In secondo luogo, l’avvento dello 'tsunami' internet, che con le sue caratteristiche di funzionamento ha notevolmente contribuito alla costruzione di un 'pensiero comune', che vede la sessualità come uno dei tanti 'prodotti' che si possono trovare in rete. Il terzo fattore causale è probabilmente da rintracciare nel fatto che, in questo scenario, genitori ed educatori si sono trovati fondamentalmente indeboliti in generale ed impreparati in particolare in merito all’educazione affettiva e sessuale”.

L'obiettivo degli organizzatori della Comunità montana è stato quello di fornire ai partecipanti indicazioni concrete e informazioni scientifiche ma facilmente fruibili, in grado di aiutarli a vivere bene la propria affettività. "Nel corso dell’incontro inoltre, in un clima di grande silenzio e propensione all’ascolto da parte dei presenti, sono state suggerite dal relatore importanti riflessioni in merito al valore del sentimento, del tempo, delle emozioni e della sessualità, sempre in una dimensione positiva".

Venerdì 11 novembre, sono stati invece i bambini delle scuole primarie di Calolziocorte i protagonisti del pomeriggio al Giardino Botanico di Villa de Ponti, in via Galli. Sono giunti circa 120 piccoli, accompagnati dai loro genitori, per consegnare il loro “medaglione di San Martino”, realizzato durante l’orario scolastico. Ciascun lavoro, unico e meraviglioso, è stato appeso agli alberi del Giardino Botanico.

"L’iniziativa, oltre che un momento di festa, ha rappresentato la tappa finale di un importante progetto scolastico sulle leggende e le tradizioni locali legate a San Martino e per riflettere sul tema della carità" - hanno fatto sapere dall'ente guidato dal presidente Carlo Greppi. Coinvolti anche gli Alpini del gruppo "Pippo Milesi" di Calolzio che hanno testimoniato lì e in prima persona, con la loro presenza e il loro impegno il tema dell'attenzione agli altri e alla propria comunità, preparando caldarroste per tutti i presenti. Le iniziative dell'Estate di San Martino continueranno anche nei prossimi giorni. "Un sincero ringraziamento va alla Fondazione Comunitaria Lecchese e a Lario Reti Holding che hanno creduto alla bontà del progetto Il Giardino Boranico di Villa De' Ponti, un giardino di comunità, che comprende questi due piccoli interventi".