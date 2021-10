Nuovi marciapiedi e via le barriere architettoniche: iniziati i lavori in centro Calolzio

Strada chiusa e disagi alla viabilità in via Fratelli Calvi. Le opere dureranno oltre un mese. Il sindaco: "Intervento importante per rendere la zona sotto piazza Veneto più bella e sicura"

Disagi alla viabilità questa mattina in centro Calolzio per l'avvio dei lavori che porteranno alla riqualifica di via Fratelli Calvi, l'arteria che scorre sotto piazza Vittorio Veneto. L'intervento è stato deciso dall'Amministrazione comunale per allargare i marciapiedi, eliminare le barriere architettoniche e realizzare dei passaggi pedonali rialzati e più sicuri allo scopo di tutelare i pedoni e limitare la velocità dei veicoli.

Oggi, martedì 12 ottobre, poco dopo le 8 la strada è stata chiusa con il traffico deviato direttamente verso piazza Veneto, corso Martiri e via don Carlo Rosa. Resta al momento possibile il passaggio a salire lungo via Montello, in attesa che il cantiere prosegua lungo via Calvi fino alla zona della farmacia Fioretta. Le opere dureranno poco più di un mese.

Al momento, come ricordato dal sindaco Marco Ghezzi e dal Consigliere comunale Pamela Maggi (delegata all'eliminazione delle barriere architettoniche) non è possibile quantificare con precisione la durata del cantiere, molto dipenderà dalle condizioni meteo e dallo svolgimento dei lavori considerando anche le opere di allacciamento con i sottoservizi. In linea di massima il cantiere durerà tra i 30 e 60 giorni, con termine probabile a fine novembre e comunque prima di Natale. L'azienda ha infatti assicurato la massima disponibilità e impegno per accellerare i lavori, programmandoli in modo da limitare il più possibile i disagi.

"Si tratta di un intervento importante con il quale vogliamo rendere più bella e sicura via Fratelli Calvi, una delle strade più frequentate del centro città - ricorda il sindaco Ghezzi - I lavori interessano anche una parte di marciapiede che costeggia corso Europa e Largo Garibaldi, proseguendo poi lungo via Calvi. Andiamo a eliminare le barriere architettoniche creando aree più ampie per il passaggio pedonale". L'obiettivo dell'Amministrazione è anche quello di aiutare le attività che si affacciano sulla via, pur nella consapevolezza che con la chiusura provvisoria della strada si creeranno un po' disagi alla viabilità. "Ma alla fine il risultato sarà senza dubbio apprezzabile e importante".

Il prossimo cantiere alla rotonda del Pascolo

Tra circa un mese toccherà a un altro cantiere, questa volta più delicato per il traffico calolziese. Si tratta dell'allargamento dell'area di transito intorno alla rotonda del Pascolo, nei pressi del Lungoadda e del ponte di Olginate. Dato che i camion non potranno immettersi in via De Gasperi durante lo svolgimento del cantiere, il traffico pesante potrebbe provvisoriamente essere deviato in centro città. L'Amministrazione comunale e i tecnici stanno studiando le soluzioni più appropriate per cercare di limitare i disagi, nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli dell'intervento.