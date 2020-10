Calolzio, iniziano i lavori in via Sopracornola Nuova

L’Amministrazione comunale di Calolziocorte informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 26 ottobre, l'impresa Pozzi Virginio Strade S.r.l. di Lecco eseguirà i lavori di rifacimento del manto stradale di un tratto di via Sopracornola Nuova.

Opere di asfaltatura

Le opere verranno realizzate sia durante il giorno dalle ore 6:00 alle 20:00, garantendo la circolazione veicolare con l’istituzione di senso unico alternato con l’utilizzo di movieri o impianti semaforici coordinati, sia durante il periodo notturno dalle 20:00 alle 6:00 con chiusura totale del tratto interessato dai lavori e deviazione della viabilità su percorsi stradali opportunamente presegnalati e consigliati.

In caso di maltempo o di imprevisti, le operazioni di asfaltatura programmate per i prossimi giorni verranno eseguite o proseguite in quelli successivi. La strada in questione collega la frazione collinare di Sopracornola con Lorentino e Carenno, una tratta interessata in passato da alcuni smottamenti e bisognosa di interventi di manutenzione.