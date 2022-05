L’Amministrazione comunale ha infatti reso noto che, a partire da lunedì 23 maggio, l'impresa Smart City Project's Group di Milano eseguirà i lavori di realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale di sicurezza e che il cantiere sarà operativo durante il periodo diurno dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Durante il periodo delle opere sarà garantita la circolazione veicolare con l’istituzione di senso unico alternato. In caso di maltempo o di imprevisti, le lavorazioni verranno eseguite o proseguite nei giorni successivi.

Presto al via a Calolzio i lavori di realizzazione di una nuova segnaletica di sicurezza lungo un tratto di via Mandamentale, la salita che collega la frazione di Sala con Monte Marenzo e Torre De' Busi.

Lavori per la nuova segnaletica, senso unico alternato in via Mandamentale