Calolzio, iniziati i lavori in via Manzoni per la separazione della rete fognaria

Sono partite le opere necessarie per separare la rete di fognatura in via Manzoni, a Calolziocorte. Attualmente è infatti presente un’unica rete di tipo misto fino all’innesto all’incrocio con via Sant'Antonio, con recapito nella cameretta di acque bianche. Gli interventi, come reso noto da Lario Reti Holding, consistono nella separazione delle reti fognarie al servizio della località, tramite la realizzazione di nuove condotte di fognatura nera e la conversione delle condotte per acque miste esistenti a rete fognaria di smaltimento delle sole acque di origine meteorica.

L’innesto alla fognatura pubblica avverrà nella rete nera esistente di via Manzoni, incrocio con via Sant'Antonio verso piazza Regazzoni. L’ultimo tratto prima dell’innesto, sarà costituito da pavimentazione in blocchetti di porfido posato a ventaglio. La fine lavori, del valore di circa 469.000 euro, è prevista per la fine di quest’anno.