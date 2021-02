I Carabinieri salgono in cattedra: incontro di orientamento con gli alunni delle superiori

I militari hanno parlato in presenza agli studenti del Rota di Calolzio, collegandosi in Dad con quelli del Grassi e del Fiocchi di Lecco. Insieme all'inno nazionale, la presentazione del corso per l'Accademia

I carabinieri salgono in cattedra in tre scuole lecchesi. Nel corso della mattinata di oggi, giovedì 11 gennaio, il Comandante della Compagnia di Lecco, Tenente Colonnello Carmelo Albanese, ha incontrato circa 250 studenti delle classi V dell’Istituto Superiore “Lorenzo Rota” di Calolziocorte (con i corsi di Liceo Scientifico, Scienze Applicate, Scienze Umane, Iefp Commerciale e Itcg Marketing), dell’Istituto Superiore “G.B. Grassi” di Lecco (Liceo Scientifico, Scienze Applicate e Musicale) e dell’Istituto Tecnico Statale "P. A. Fiocchi" di Lecco, per l’orientamento al concorso d’accesso al 203° Corso dell’Accademia Militare di Modena, nel ruolo Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. La scadenza è fissata per il 16 febbraio prossimo.

In particolare l’incontro è stato tenuto “in presenza” presso una classe V dell’Istituto “Lorenzo Rota”, mentre i rimanenti studenti si sono collegati in “Didattica a Distanza” tramite computer e strumenti online. All’incontro erano inoltre presenti i dirigenti dei tre Istituti, Maurizio Canfora, Sergio Scibilia e Claudio Lafranconi.

Tra i militari presenti anche il comandante della caserma di Calolzio, maresciallo Fabio Marra. L’incontro è stato introdotto dalla toccante esecuzione dell’Inno di Mameli suonato (tromba e pianoforte) da alcuni studenti del “Rota”, accompagnati, nel canto, dai loro coetanei.