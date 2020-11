Tredicesima lotteria dei commercianti a Calolzio, tra i premi in palio anche un'auto

Torna anche quest'anno l'ormai tradizionale Lotteria dei Commercianti di Calolzio per dare slancio agli acquisti nei negozi cittadini e aiutare così le attività cittadine. Una iniziativa, giunta alla tredicesima edizione, che in questo momento riveste ancora più importanza vista l'emergenza Covid-19. La sottoscrizione a premi in vista del Natale 2020, con in palio come primo premio un'automobile, è organizzata dai negozianti calolziesi con il supporto di Confcommercio Lecco e con il contributo anche di altre associazioni imprenditoriali quali Confartigianato Imprese Lecco e Confesercenti Lecco. In questi giorni stanno inoltre per essere accese le luminarie natalizie, affisse lungo diverse vie calolziesi sempre grazie all'impegno dei commercianti.

«Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a realizzare anche quest'anno la lotteria che vuole sostenere e valorizzare il commercio cittadino - spiega la presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi - Si tratta di un'iniziativa che piace molto e che gli esercenti hanno voluto realizzare anche in un anno difficile come questo: i numeri che abbiamo raggiunto sono gli stessi dello scorso anno. È un segnale di fiducia importante. Anzi, proprio in momenti come quelli che stiamo vivendo, diventa ancora più importante fare acquisti nei negozi calolziesi. I commercianti hanno fatto la loro parte, anche con le luminarie, ora tocca ai residenti e ai clienti fare la loro sostenendo queste attività. Chi compra a Calolzio dà una mano al nostro tessuto economico e quindi all'intera comunità. Ringrazio i negozi che hanno aderito e gli sponsor».

Quest'anno niente corteo storico

Cristina Valsecchi ha quindi aggiunto: «Quest'anno abbiamo deciso di allungare il periodo della raccolta scontrini che non terminerà a Natale, ma proseguirà fino a metà gennaio. L'estrazione non si terrà al'Epifania, visto anche che non ci sarà il tradizionale Corteo Storico (causa emergenza covid, ndr), ma il giorno di San Valentino in piazza Vittorio Veneto». La lotteria, come accennato, è sostenuta anche da Confartigianato e Confesercenti, i cui portavoce hanno messo in risalto l'importanza di collaborare e di fare squadra, ancor di più in un momento delicato come quello attuale.

Giovanna Valsecchi, Confartigianato: «Unire le forze e fare squadra sul territorio è da sempre una nostra prerogativa»

«Anche quest’anno Confartigianato Imprese partecipa con piacere alle iniziative di Natale che vedono l’unione di tutte le Associazioni di categoria presenti attivamente a Calolziocorte - afferma Giovanna Valsecchi, presidente di Zona Valle San Martino di Confartigianato Imprese Lecco - Unire le forze e fare squadra sul territorio in cui lavorano i nostri imprenditori artigiani è da sempre una prerogativa della nostra Associazione e quest’anno più che mai è indispensabile stare insieme e fare quadrato attorno alle attività locali. Quello che ci aspetta sarà senza dubbio un Natale particolare, ad oggi avvolto in una nube di incertezza. È quindi più che mai importante stare uniti per trovare soluzioni alla forte crisi che stiamo attraversando e invitare i consumatori a preferire i negozi e le botteghe artigiane del vicinato per i loro acquisti di Natale, in modo da dare un po’ di ossigeno all’economia del territorio messa in seria difficoltà dai provvedimenti anti Covid. Auguro a tutti gli imprenditori che partecipano con coraggio all’iniziativa un sereno Natale».

Lionello Bazzi, Confesercenti: «È importante essere riusciti a organizzare la doppia iniziativa anche in un anno così difficile»

«Siamo davvero molto soddisfatti che anche in un anno così difficile si sia riusciti ad organizzare la lotteria e le luminarie a Calolzio - evidenzia il presidente provinciale di Confesercenti, Lionello Bazzi - L'auspicio è che in prossimità del Natale la situazione possa migliorare dando un po' di respiro alle attività commerciali che tanto hanno sofferto per l'emergenza legata al Covid-19. È importante che tutti, a maggior ragione in questo periodo, scelgano di acquistare nei negozi del territorio e non online, dando così un aiuto concreto alla comunità in cui vivono. Questa iniziativa di Calolzio inoltre mostra l'importanza di unire le forze in favore di un vantaggio comune per le realtà che rappresentiamo».

Il programma e come funziona la lotteria

La raccolta degli scontrini inizierà sabato 28 novembre 2020 (giorno di accensione delle luminarie) e terminerà sabato 16 gennaio 2021. La consegna dei biglietti (sempre 1 ogni 100 euro di spesa) potrà essere effettuata fino al 16 gennaio 2021 presso la delegazione di Calolzio di Confcommercio Lecco con nuove modalità in ottemperanza alla normativa per la gestione dell'emergenza Covid-19: consegna degli scontrini-fatture in busta chiusa con riportati nome, cognome e recapito telefonico; verifica dei documenti presentati e assegnazione dei relativi biglietti; contatto telefonico per fissare l'appuntamento per la consegna dei biglietti e riconsegna di eventuali originali con valenza fiscale o di garanzia. L'estrazione, come detto, è fissata per domenica 14 febbraio 2021 alle ore 15 presso piazza Vittorio Veneto a Calolzio.

Come primo premio si potrà vincere, come l'anno scorso, una automobile (una Volkswagen Up); in palio poi - come secondo, terzo e quarto premio - anche tre buoni spesa del valore di 100 euro. Per sostenere l'iniziativa sono state stampate 5.000 brochure che saranno consegnate alle attività aderenti, tra negozi e sponsor; è stata inoltre realizzata una vetrofania identificativa dell'iniziativa da esporre.

