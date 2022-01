Lotteria dei commercianti, la vincitrice dell'auto accende il motore

"Come potete immaginare sono molto felice di aver vinto quest'automobile. Per me si tratta della prima vincita di sempre a una lotteria o una sottoscrizione a premi. In passato avevo invece già partecipato all'iniziativa dei negozianti di Calolzio che quindi ringrazio per l'iniziativa e per questo bel premio. Ho già una macchina ma senza dubbio questa Wolkswagen Up mi tornerà molto utile..."

Sono queste le parole pronunciate da Elena Aliprandi di Vercurago, visibilmente contenta in occasione della consegna della macchina che ha vinto come primo premio della lotteria dei commercianti di Calolzio, iniziativa promossa da Confcommercio e dagli esercenti locali in occasione delle recenti festività natalizie.

Le chiavi della vettura sono state consegnate oggi pomeriggio a Elena Aliprandi presso la concessionaria Cattaneo di corso Europa, alla presenza di Bruno Cattaneo - che ha sostenuto l'iniziativa - e di Cristina Valsecchi, ideatrice e promotrice della lotteria di Natale, nonchè responsabile di zona per Confcommercio.

"Anche quest'anno la lotteria dei negozianti di Calolzio è andata molto bene, considerando tra l'altro la situazione generale ancora delicata causa covid - ha dichiarato Cristina Valsecchi - Abbiamo infatti staccato ben 6.436 biglietti, frutto di acquisti fatti a Calolzio dal 13 novembre al 31 dicembre. Ci sono stati clienti anche da fuori città, come dimostra il fatto che il terzo premio è andato a una persona residente a Villa D'Adda. Un aiuto importante è stato dato anche dalla pista di pattinaggio in piazza Vittorio Veneto, molto apprezzata. Dopo i buoni spesa, oggi siamo felici di consegnare anche le chiavi di questa bellissima Wolkswagen Up alla vincitrice, si tratta di un premio davvero notevole".

La macchina, di colore nero, ha un valore di mercato di circa 18.000 Euro e si unisce, come detto, ai tre buoni spesa del valore di 300, 200 e 100 Euro già consegnati ai vincitori.