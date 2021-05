Calolzio piange Giancarlo Papini, anima della Pro loco: «Ci mancherà»

Un volontario sempre attivo ma mai desideroso di apparire, un vero appassionato di Calolzio, della sua storia e della sua comunità. Giancarlo Papini, classe 1939, era questo e tanto altro. Un gentiluomo conosciutissimo in città, da ormai 20 anni una vera e propria colonna della Pro loco e quindi del mondo associativo locale. Un malore lo ha purtroppo stroncato nelle scorse ore lasciando nel dolore la moglie Fulvia, i figli, gli altri famigliari e le tante persone che in città lo avevano conosciuto e apprezzato per il suo impegno civico mirato alla promozione di un'aggregazione intelligente e di una riscoperta delle radici locali.

Le mostre fotografiche da lui volute: una preziosa riscoperta della realtà locale

Giancarlo Papini stato tra i promotori sia dei mercatini, sia delle mostre fotografiche dedicate alla storia recente di Calolzio e della valle San Martino: da quella con le immagini degli anni di leva dei calolziesi a quella con gli scatti dei matrimoni celebrati in città, fino all'esposizione riguardante le storiche aziende locali e quella con le scolaresche. Papini contattava amici e concittadini di persona per raccogliere le immagini e allestire insieme ai colleghi della Pro loco le mostre nella sale del municipio. A tutto questo si era unito anche l'impegno, da lui molto sentito, come volontario Avo all'ospedale Manzoni di Lecco.

Sempre disponibile e appassionato, prima di andare in pensione Giancarlo Papini aveva lavorato in una nota azienda lecchese. La moglie aveva una tabaccheria nella frazione di Sala e negli anni Settanta era stato anche eletto consigliere comunale nelle file della DC. E poi ancora l'impegno come sportivo: Papini era stato un calciatore nelle file dell'Ac Calolziocorte nel ruolo di portiere, rimanendo poi legato negli anni successivi alla società amaranto e ad altri gruppi sportivi locali.

Molti i ricordi e le attestazioni di cordoglio espresse in queste ore a seguito della sua scomparsa. Tra i ricordi più sentiti quello dell'attuale presidente Pro loco Calolzio, Simona Bonacina, che riportiamo di seguito.