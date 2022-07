"Sposi per colpa di Salvini", Daniele e Laura hanno detto Sì: "Felicissimi"

"Sposi per colpa di Salvini". Con un post pubblicato nella notte sulla propria pagina Facebook anche il leader del Carroccio Matteo Salvini ha voluto congratularsi con Daniele e Laura, uniti ieri in matrimonio nella chiesa di Calolziocorte. Galeotta è stata la loro passione per la Lega, nonchè l'essersi conosciuti durante una Festa Lumbard a Barzago nel 2018. E Salvini ha ripreso proprio una foto scattata in quell'occasione con l'hashtag ironico #colpadisalvini esprimendo poi i propri auguri alla coppia: "Viva gli sposi".

In tanti in queste ore si stanno congratulando con i due giovani per aver coronato il loro sogno d'amore. Una festa celebrata con rito religioso nella chiesa di San Martino Vescovo a Calolzio, poi il banchetto e il brindisi a Villa Malliana ad Almenno San Bartolomeo, nella Bergamasca, con parenti e amici.

Diversi anche gli esponenti della Lega presenti, tra cui l'ex sindaco di Calolzio e attuale senatore Paolo Arrigoni. In ambito politico lecchese Daniele Butti, tecnico comunale a Lecco, è molto conosciuto per la sua carica di coordinatore provinciale della Lega. Laura Gandolfi lavora invece come Segretaria didattica presso un Liceo di Cantù ed è a sua volta una militante del Carroccio.

"Siamo felicissimi di essere convolati a nozze - racconta Daniele - Avremmo dovuto pronunciare il nostro Sì il 18 luglio del 2020, ma poi il covid l'aveva purtroppo fatta da padrone e allora avevamo dovuto rinviare la cerimonia. La festa è andata benissimo, per noi è stato un momento unico e indimenticabile. Siamo davvero molto emozionati e vogliamo ringraziare di cuore tutti per l'affetto e la vicinanza dimostrati. Tantissimi anche gli auguri ricevuti. E poi, che dire... un grazie sentito a Matteo per il suo pensiero molto gradito!".