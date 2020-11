A Calolzio il mercato si farà, ma con soli banchi alimentari e più distanziamento

A Calolzio il mercato di martedì 10 novembre si farà, ma con tutte le dovute misure di sicurezza in base al recente Dpcm che ha stabilito la "zona rossa" per la Lombardia. E così sarà anche per le settimane immediatamente successive, in attesa di novità da parte di Governo e Regione.

Come avvenne per la riapertura post lockdown degli scorsi mesi di marzo e aprile, al mercato del Lavello ci saranno solo i banchi alimentari che verranno disposti lungo un'unica direzione di passaggio allo scopo di favorire il distanziamento. In totale 22 stand invece dei consueti 130.

Ieri pomeriggio il comandante della Polizia locale di Calolziocorte Andrea Gavazzi e l'assessore alla sicurezza Luca Caremi hanno fatto il punto della situazione per riorganizzare il mercato nel rispetto delle recenti normative di contrasto al covid.

«L'Amministrazione comunale comunica che a partire dal giorno martedì 10 novembre il servizio del mercato cittadino sarà effettuato con modalità sperimentale e limitato ai soli banchi alimentari come da Dpcm del 3 novembre - spiega Caremi - La disposizione dei banchi del mercato sarà su una sola direzione (lato di fronte al lago) con un distanziamento maggiore del solito tra i banchi».

Alle entrate e sull'area del mercato saranno predisposti cartelli informativi sulle modalità di comportamento e sulle tipologie di banchi presenti. «Per i cittadini l'accesso sarà subordinato all'utilizzo della mascherina, dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro - aggiunge l'assessore alla Polizia locale - Per gli operatori commerciali del mercato vi sarà l'obbligo di utilizzo della mascherina a copertura di naso e bocca nonché dei guanti».