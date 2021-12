Cambia volto l'ingresso del municipio di Calolzio

Cambia volto la hall di ingresso del municipio di Calolziocorte. Nei giorni scorsi si sono svolti i lavori che -nell'immobile comunale di piazza Vittorio Veneto - hanno portato a un allargamento dello spazio di attesa tra l'ufficio Anagrafe, il Protocollo e l'accesso ai piani superiori con la sistemazione di nuovi posti a sedere. Quelli a disposizione sono ora una decina in tutto.

"Abbiamo anche fatto collocare un videocitofono all'ingresso: l'utente suona, dice di aver già preso un appuntamento, poi entra in questa nuova area più ampia che si affaccia sull'Ufficio Anagrafe in attesa di accedere al servizio - spiega Dario Gandolfi, assessore alle Opere pubbliche di Calolzio - Pensiamo a due percorsi interni differenziati con un passaggio specificio per chi, cittadini o professionisti, deve poi proseguire verso altri piani. In questo modo, oltre a creare uno spazio più accogliente nella hall d'ingresso, evitiamo che le persone debbano attendere all'esterno, chi arriva dieci minuti un quarto d'ora dell'appuntamento prima può entrare e stare al caldo".

Nelle prossime settimane l'accesso al municipio sarà sempre su prenotazione, poi, a fennaio, dovrebbe tornare free. "Più avanti contiamo di tornare a un ingresso libero senza obbligo di prenotazione, almeno per buona parte di uffici e servizi - conclude Gandolfi - Dipenderà dall'evolversi della situazione covid. Intanto, con questo intervento, abbiamo cercato di rendere più comoda l'attesa".