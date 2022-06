Panettieri e sagre alleati dell'Avis per promuovere la donazione di sangue

Nuove importanti iniziative targate Avis Calolzio. In questo mese di giugno e in vista della Giornata mondiale della donazione di sangue in programma martedì 14, l'associazione guidata da Roberta Galli ha infatti deciso di coinvolgere diversi negozi del territorio per promuovere il valore della donazione. Ma non solo, questa volta il messaggio di solidarietà Avis verrà promosso anche nelle sagre di paese.

"Come da 5 anni a questa parte - spiega Roberta Galli - raggiungeremo in modo semplice, con l'alimento quotidiano (il pane), confezionato nei sacchetti personalizzati Avis Calolziocorte, tutti i nostri associati, le loro famiglie e i futuri donatori. Sono stati ben 12.000 i sacchetti di pane distribuiti ai negozi di generi alimentari, alle panetterie, ai fruttivendoli e alle cooperative. Si tratta di 19 punti vendita in tutto presenti nei comuni di Calolziocorte, Erve, Carenno, Monte Marenzo e Torre de' Busi. Ricordo inoltre - evidenza la presidente Avis Calolzio - che quest’anno la nostra bella iniziativa è stata sposata da tutte le Avis del nostro Provinciale".

Sempre in occasione della Giornata Mondiale della Donazione, il 18 giugno si terrà inoltre il Primo Torneo di Basket dell’AVIS di Calolziocorte: un triangolare tra Basket Calolzio, Basket Olginate e Basket Pescate, che vedrà come location il Palazzetto dello Sport del Lavello. "L’augurio è che sia il primo evento sportivo di una lunga serie".

Infine, durante il periodo estivo l’Avis di Calolziocorte sarà presente sulle tavole delle feste organizzate dagli oratori (Pascolo, Calolzio, Foppenico e Sala), oltre che alle feste estive di Erve, con i bicchieri personalizzati Avis, sempre allo scopo di diffondere in modo semplice ed efficace il valore della donazione di sangue.