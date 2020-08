A Calolzio prosegue il restyling di piazza Veneto, dopo i nuovi vasi in arrivo la fontana

Lavori in corso questa mattina in piazza Vittorio Veneto per la sistemazione dei nuovi vasi con gli alberi intorno allo spazio giochi per i bambini. Un passo in più nelle iniziative di restyling dell'area davanti al municipio di Calolziocorte. Sul posto, insieme agli operai, anche l'assessore alle Opere pubbliche Dario Gandolfi che ha annunciato l'imminente installazione di una fontana che verrà posizionata nella parte bassa della piazza.

«Sarà uno degli ultimi tasselli di riqualifica e valorizzazione di quest'area dove abbiamo già collocato da tempo un maxischermo - ha dichiarato Gandolfi - La nuova fontana sarà pronta entro l'autunno, stiamo progettando l'intervento nei dettagli anche con l'aiuto di uno sponsor. Intanto abbiamo sistemato i nuovi e moderni vasi con all'interno i gelsi, che, quando cresceranno, faranno ombra sui giochi. Segnalo inoltre che presto affronteremo la discussione relativa la Piano delle Soste che conterrà anche un'importante novità riguardante i posteggi del sottopiazza - prosegue l'esponente della Giunta Ghezzi - Qui gli stalli di sosta diventeranno tutti privati con prezzi calmierati».

Ci sono ancora stalli liberi

La novità dovrebbe scattare già a settembre. Alcuni posteggi pubblici potrebbero essere recuperati nelle vie limitrofe alla piazza. Il silos sarà dunque riservato ai soli abbonamenti per residenti, negozianti o altri soggetti interessati: alcuni stalli per i privati sono ancora liberi: gli interessati a costi e abbonamenti possono informarsi in municipio.

