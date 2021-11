Pista di pattinaggio in piazza e trenino per le festività a Calolzio

Una pista di pattinaggio in piazza e un trenino gratuito per girare in città. Sono due delle proposte più accattivanti del Natale targato Calolziocorte. In vista delle festività l'Amministrazione comunale e la Pro loco - in accordo con diverse associazioni tra cui Alpini, Carabinieri in congedo e Protezione civile - hanno dato vita a una serie di iniziative aperte a grandi e bambini.

"Si tratta in particolare di sei eventi con i quali vogliamo coinvolgere la popolazione e far vivere la città nel periodo natalizio - hanno spiegato Cristina Valsecchi, assessore ad eventi e associazioni, e Simona Bonacina, presidente Pro loco - A questi si sommano poi un trenino gratuito in partenza dal centro città per due pomeriggi e, per la prima volta a Calolzio, una pista di pattinaggio della grandezza di 10 metri per 20 che resterà aperta almeno fino a domenica 8 gennaio nella piazza del municipio. Ringraziamo anche gli sponsor che ci hanno sostenuto".

La pista verrà "inaugurata" sabato 27 novembre alle ore 18. Da lì in avanti si potrà poi pattinare per oltre 40 giorni. I prezzi verranno ufficializzati a breve: il ticket dovrebbe costare 6 euro, ridotti a 3 per i bambini (un'ora di pattinaggio) con buoni calmierati a 4 euro per un giorno intero a favore degli studenti. Il trenino sarà invece operativo e gratuito sabato 27 e domenica 28 novembre dalle ore 15 alle 19. Il costo di allestimento della pista è pari a 11.000 euro, gran parte dei quali sostenuti dagli sponsor: Cartiera dell'Adda, Confcommercio Lecco, Rosa Catene, Ambulatorio Dentistico Lecchese, Bertolini Pescheria, Punto Scarpe, Tentori Centro Carni Cavallo, Campagnari Service, Giemme Imbiancature, Carpenteria Colombo.

Questi, invece, i sei eventi del Natale a Calolzio promossi da Comune e Pro loco e illustrati sempre da Cristina Valsecchi e Simona Bonacina:

Sabato 27 novembre Black Friday a Calolziocorte. I negozi resteranno aperti fino alle 21 con tante sorprese e promozioni. E il valore del biglietto della lotteria dei commercianti triplicherà. La lotteria, come illustrato in un'altra conferenza stampa, avrà in palio un'automobile e tre buoni spesa. Sempre grazie ai negozianti (e alla Confcommercio) verranno poi accese le luminarie su questo Natale calolziese.

Mercoledì 8 dicembre si terranno invece i mercatini di Natale in via Marconi, sempre nei pressi del centro città, con esposizione degli hobbisti, prodotti artigianali e prodotti a Km zero. L'appuntamento è dalle ore 8 alle 18. Gli alpini del gruppo "Pippo Milesi" proporranno polenta taragna, salamelle alla brace, caldarroste e vin brulè.

Domenica 5 dicembre "Christmas Show Cooking" con la Top chef Cinzia Fumagalli. L'appuntamento sarà per le ore 15 all'oratorio di Sala. "Abbiamo sceto questa location per avere più spazio, potranno partecipare fino a 180 persone, ma sarà necessario prenotarsi". Grandi e bambini potranno quindi fare assaggi e imparare i segreti per preparare gustosi piatti natalizi da una Top chef. Per info: 0341 643820 - 392 4159614 - 392 4145664.

Sabato 11 dicembre concerto "Monday Gospel Holy Night" con una quarantina di cantanti. Direttore Francesco Iacono. L'appuntamento è per le ore 21 nella chiesa Arcipresbiterale del centro di Calolzio.

Domenica 19 dicembre "Corri Babbo Corri". La camminata non competitiva si svolgerà nella mattina lungo un percorso tra il centro e le frazioni di Calolzio, con passaggio anche alla casa di riposo per un saluto dall'esterno ai nonni. I partecipanti riceveranno un costume di Babbo Natale per la corsa. Il costo è di 10 Euro (5 per i bambini fino a 12 anni) e i fondi raccolti andranno a favore dell'hospice Il Nespolo di Airuno. Il percorso saraà di 8 chilometri con partenza e arrivo in viale Marconi.

Giovedì 6 gennaio spettacolo di Andrea Fratellini e zio Tore da Italia's got Talent. L'appuntamento è alle ore 21 al Dancing Club Lavello dove verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria dei commercianti.

"Ringrazio Cristina Valsecchi, Simona Bonacina, la pro loco e tutti coloro che hanno sostenuto il Comune nel promuovere questi eventi natalizi - ha sottolineato il sindaco Marco Ghezzi - credo che così tante proposte di qualità non si siano mai viste in passato. L'obiettivo, come accennato, è quello di far vivere una volta di più Calolzio, soprattutto in un periodo importante come il Natale. Ora speriamo che in tanti partecipino alle iniziative".