Quello spettacolare disegno a forma di labirinto nel giardino botanico

?Al Giardino Botanico di Villa de Ponti a Calolziocorte stiamo sperimentando un nuovo modo di gestire il grande prato al centro dell?anello dei grandi alberi". Lo ha reso noto Carlo Greppi, presidente della Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino, l'ente che si occupa di gestire e valorizzare il giardino botanico di Villa De' Ponti. Quest?anno, per la prima volta, i Volontari del Club Amici del Giardino Botanico hanno lasciato crescere indisturbato il prato della grande chiaria fino alla metà del mese di giugno.

"Dopo tale data è stato effettuato un taglio differenziato per creare un motivo grafico e preservare la biodiversità, in particolare le specie vegetali spontanee del prato, che in questo modo hanno raggiunto la maturità potendo fiorire, fruttificare e disseminare - ha aggiunto Greppi - Questa scelta rappresenta anche un modo per tutelare la piccola fauna dei prati, in particolare modo gli insetti impollinatori".

Un percorso labirintiforme di 1 chilometro a disposizione del pubblico

Il risultato di questa sperimentazione è un ghirigoro lungo più di un chilometro, effettuato con un unico passaggio del tosaerba, che permette di lasciare circa 2/3 del prato indisturbato e 1/3 a percorso labirintiforme a disposizione del pubblico sia per passeggiarvi che per giochi dei bambini. Il Coordinatore Scientifico del Giardino botanico è Gabriele Rinaldi, autore dello spettacolare ?ghirigoro? green.

"Per gli anni 2022/2023 il Giardino Botanico è beneficiario di un contributo concesso da Fondazione Lecchese (a valere sul Fondo per lo sviluppo del territorio provinciale lecchese - interventi in campo storico-artistico e naturalistico) che permetterà di proporre a tutte le scuole moduli didattici messi a punto dalla Rete Orti Botanici di Lombardia, con un costo agevolato - aggiunge il presidente Greppi - Verranno messe inoltre a punto attività che coinvolgeranno la terza età, percorsi di alternanza scuola lavoro, riposizionati di tutti i cartellini identificativi rinnovati nei contenuti e nella forma, potenziate le aperture e tante altre novità". Inoltre con i partner del Circondario Valle San Martino, in particolare modo con "Ca? Marti: il museo e la valle dei muratori" verranno organizzate attività in rete.

Location, contati e orari

Il Giardino botanico di Villa De' Ponti si trova in via Galli n. 48/a a Calolziocorte. L'ente gestore è la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino ( info@comunitamontana.lc.it) Il Giardino è visitabile secondo i seguenti orari (estivi): Lunedì e mercoledì dalle 9:30 alle 12; Martedì dalle 9 alle 15 (escluso mese di agosto e festivi) a cura del Gruppo Artimedia; Giovedì: dalle 14:30 alle 17:30; Venerdì dalle 13 alle 15 (escluso mese di agosto e festivi) a cura del Gruppo Artimedia. Il secondo sabato di ogni mese dalle 10 alle 12 con l'accoglienza dei Volontari del Club Amici del Giardino Botanico. Tutti i martedì (dalle 10 alle 14) è possibile ritirare il Compost distribuito dai ragazzi del progetto Artimedia (esclusi i giorni festivi). L'ingresso è libero.